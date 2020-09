Herní studio Bohemia Interactive zvažuje vstup na burzu

Tuzemské nezávislé herní studio Bohemia Interactive zvažuje vstup se svými akciemi na burzu. IPO může být jednou z cest, jak si zajistit nové financování na akvizice a vývoj dalších her. Pro agenturu Bloomberg to uvedl šéf společnosti Marek Španěl.

„Vyhodnocujeme a zvažujeme nyní víceré možnosti budoucího vývoje společnosti. Potenciální IPO je jednou z těchto možností,“ uvedl pro Bloomberg Španěl.

Listing by dle něho mohl poskytnout nové zdroje pro vývoj her i flexibilitu pro případné budoucí akvizice a partnerství. Zmínil také, že někteří z dlouhodobých spolumajitelů společnosti zvažují částečný odchod a listing akcií na burze by v tomto směru společnosti poskytl stabilitu.

Vývojářské studio Bohemia Interactive bylo založeno v roce 1999. Jejím první herním dílem je titul ARMA: COLD WAR ASSAULT (původně Operation Flashpoint: Cold War Crisis) v roce 2001. Následovaly ARMA: RESISTANCE, ARMA 2 a další.