Ekonomický kalendář: Americké trhy si berou den volna

Shrnutí:

Evropské akciové trhy otevřely nový týden do pozitivního teritoria, a to i přes nejistou asijskou seanci. Americký technologický sektor však zaostává. Index US 100 ztratil po oznámení, že Tesla nebude nově přiřazena do indexu S&P 500. Hlavní forexové páry nevykazují v pondělí dopoledne výraznější změny.

V pondělí se obvykle mnoho makrodat nezveřejňuje. Tentokrát navíc můžeme počítat se sníženou likviditou. Akciové trhy v USA a Kanadě dnes zůstanou zavřené kvůli Svátku práce. Americké futures na indexy se dnes obchodují do 19. hodin. Navíc obchodování drahých kovů bude také omezeno pouze do 19. hodiny.

Dnes po ránu byly zveřejněny statistiky německé průmyslové produkce za červenec (v 8:00). Růst o 1,2 % m/m byl zklamáním při očekávání růstu o 4,7 % m/m.

Co nás čeká dále v tomto týdnu?

Rozhovory o Brexitu

Čekáme další kolo rozhovorů mezi Velkou Británií a EU. Šance na uzavření dohody se však kvůli neshodám dále snižují. Britský premiér Johnson chce prý dohodu uzavřít do 15. října, nicméně podle britských médií existuje pouze pětinová šance na její uzavření.

Zasedání centrálních bank

Středa, 16:00 - Kanadská centrální banka

Čtvrtek, 13:45 - Evropská centrální banka