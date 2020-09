Milý Fede, píše Ti akciový trh

Newyorská burza se nechává s díky poroučet a pochvaluje si, jak jí jde politika Fedu k duhu. A jen tak mimochodem, spíše aby řeč nestála, připojuje jemné varování velectěným Powellovi a spol. pro případ, že by si to chtěli zničehonic rozmyslet.

Milej Fede, nazdárek!

To jsem já, burza. No akciový trh přece! Já vím, že je divný Ti jen tak psát, ale měl jsem pocit, že Ti musím alespoň takhle narychlo poděkovat za všechno, cos pro mě během letošního roku udělal. Jen považ, že Tvoje stará dobrá rozvaha je teď skoro o tři biliony dolarů bohatší, než byla na začátku března! Na vládní a firemní dluhopisy i akcie příslušných ETF aby sis pořídil náklaďák. A to všechno jenom proto, aby mi konkurence pevně úročenejch bratránků neškodila o nic víc než analytici, co se ve mně stejně nevyznají. Vážně je to jako ve snu. No ne, přiznej se, že Tys četl můj deníček?

Možná sis všimnul, že ve všem ostatním je bordel jak v tanku. Covid-19 pořád zabíjí. Rodiče se děsí toho, čemu říkají "školní rok". Nezaměstnanost v Americe je pořád kolem deseti procent. Firemní zisky jdou k šípku. Předpovědi říkají, že ekonomická recese se protáhne nejmíň do prvního kvartálu příštího roku. Kdežto já? Já si lítám! Viděls všechny ty rekordy?