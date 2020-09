Na obrovské výkyvy v techu prý ukazovaly spekulace v derivátech

Spekulativní šílenství v derivátech na americké technologické akcie se na finančních trzích řetězí a naznačuje, že po neúnavném překonávání rekordů mohou přijít velké výkyvy. Napsal o tom list Financial Times - ještě předtím, než se na Wall Street ve čtvrtek rozběhl masivní výplach v čele s technologickými tituly.

Americké akciové trhy ve čtvrtek zaznamenaly největší ztráty za poslední tři měsíce a jejich hlavní indexy ustoupily ze svých historických hodnot. Index S&P 500 se propadl o 3,5 %. Nasdaq odepsal 5 %, což znamená největší intradenní pokles od března, a Nasdaq 100 zažil nejhorší den od března. „Výprodeje se nejvíce dotkly akcií Nvidia se ztrátou 9,3 %, AMD, které oslabilo o 8,5 % nebo Applu, který zakončil seanci 8 % pod středečním závěrem, napsal ve večerním komentáři makléř Patria Finance Jakub Lukáš.

Podle hlavního analytika Patrie Finance Tomáše Vlka se o důvodech včerejšího propadu zejména amerických techů hodně píše, žádný ale není úplně uspokojivý. „Nejvíce se kloníme ke klasické valuační korekci, kdy se část kapitálu vysypala do hotovosti a nyní bude hledat nové a možná trochu jiné cesty za výnosem. Nevypadá to na úprk do bezpečí nebo zklamání novými daty, která rozhodně nevypadala tak tragicky. Vzhledem k tomu ani nevidíme důvod pro trvalejší výprodeje,“ uvedl také.

#Evropa po negativním úvodu začala růst, #eurodolar drží pozice #trhy #koment #TomVlk - https://t.co/ZcCfCKOFDp pic.twitter.com/pfz6DobBhn — Patria.cz (@PatriaCZ) September 4, 2020

List FT na možnost výkyvů na akciových titulech upozornil ve svém článku zveřejněném ve čtvrtek. Uvedl v něm, že očekávání budoucí volatility indexu Nasdaq 100 , kterému dominují Apple (ve čtvrtek nakonec -8 % !) a pár dalších technologických gigantů, stouplo na 16leté maximum poměrně ke zbytku akciového trhu.

Index volatility Cboe Nasdaq 100 Volatility, který měří předpokládané turbulence, vyrostl ve středu nad úroveň 37 bodů, tedy na vzdálenost 10 bodů od ekvivalentního ukazatele pro širší index S&P 500. Takto velký rozdíl mezi oběma indexy tu od května 2004 nebyl. A tehdy nastal v době, kdy se trhy pořád prodíraly následky splasknutí dotcom bubliny.

Prognóza pro technologické akcie byla už před čtvrtkem jedním z nejdiskutovanějších témat aktuální rally na trzích, která se rozběhla v březnu.

Optimističtí investoři (ti, kteří věří růstu) umísťovali na trhu s opcemi velké sázky na to, že růst akciových titulů jako Tesla nebo Apple bude i dál pokračovat. Řada traderů se ale obávala, že rally by se mohla dostat do problémů. I když oba zmíněné ukazatele se vyhouply na historická maxima, od ledna si vedly každý trochu jinak. Nasdaq 100 byl do čtvrteční korekce výše o zhruba 42 % a S&P 500 o 11 %.

„Fundamentálně to nedává moc smysl,“ uvedl podle listu Financial Times o srpnové rally na technologických titulech Jim Tierney, šéf oddělení amerických růstových akcií AllianceBernstein. Roli podle něj sehrál „obrovský objem retailu“ a „abnormální objem call (opcí) na největší technologická jména“. Jestli však bylo první vejce, nebo slepice, ale říct nedokáže.

S&P 500 a Nasdaq 100 mají společných pět největších tržních kapitalizací: Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet a Facebook. Druhý z indexů má ale větší expozici na technologický sektor. Patří do něj také Tesla. Její akcie vyrostly letos do středy šestinásobně a v tomto indexu se staly šestým největším titulem.

I když dané firmy patří k největším na světě, jejich akcie se mohou v rámci jediného dne pohnout docela dost, aniž by k tomu potřebovaly nějaké informace. Někteří analytici pak mají dojem, že vzniká smyčka ve zpětné vazbě, která se nevyhýbá ani trhu s opcemi.

Když si někdo kupuje call opci nad aktuální tržní cenou (a sází na růst ceny, což u call opce odpovídá právu ji koupit za stanovenou cenu v budoucnosti), prodejce call opce si potom pozici zajistí tak, že koupí podkladovou akcii. Na cenu akcie tak vzniká tlak na další růst.

Podle Henryho Schwartze ze Cboe tak vzniká začarovaný kruh tlaku na růst, protože rostoucí cena akcie podněcuje další nákupy k hedgeování pozic. Apple, což byla nejpopulárnější akciová opce, tvořila v srpnu 4,7 % obchodů s opcemi na jednotlivé tituly. To je 50 % nad průměrem, domnívá se CBOE.

Jeho názor sdílel - už po čtvrtečním výplachu - i Matt Maley, hlavní stratég trhů z Miller Tabak + Co. ”Jak akcie pořád rostla, dávalo to lidem důvěru k tomu kupovat další a další akcie a call opce a celá věc živila sama sebe,” uvedl podle Bloombergu. “Problém je, že stejně se to děje směrem dolů, a právě to teď pozorujeme,” uvedl.

Na trhu s opcemi se to v poslední době přitom hemžilo drobnými investory. Objemy opcí na jednotlivé tituly s méně než dvoutýdenní splatností tvořily až 69 % opčního objemu. Podle BTIG LLC je právě krátkodobá povaha kontraktů vypovídajícím znakem drobných investorů.

Jiný katalyzátor, který podle FT hnal implikovanou volatilitu nahoru, byly vyšší nákupy put opcí, což zamyká cenu, za kterou je možné prodat v budoucnu. Investoři si tak chtěli zamknout zisky za současný rok.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz, FT