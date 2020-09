Přibrzdí někdy tenhle vlak? / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 31. 8. 2020

Jak by řekl mistr Karel Gott: "Tak to jsem opravdu nečekal." Akciový trh v USA je neuvěřitelně pozitivní. "Nekonečná" jízda nahoru amerických indexů pokračuje i přes to, že nemocných přibývá a ekonomiky ve světě ztrácí dvouciferná čísla. Pumpování peněz do trhu ale přebije vše. Technologický Nasdaq už se dostal i mimo rámeček mého monitoru.

Některé akcie jsou úplně odtržené od reality hospodářských výsledků a různých ukazatelů fundamentální analýzy. Hlavním zástupcem těchto akcií je Tesla. A nalejme si čistého vína - kdo z Vás viděl P/E přes 1000? Téměř každodenní masivní nárůsty hodnoty této akcie jsou neuvěřitelné. Pro běžného investora je do takové akcie těžké vstoupit a možná ještě těžší vystoupit. V posledních dvou dnech se částečně ulevilo i shortařům, protože Tesla lehce zkorigovala. Ale celkově od březnových minim zdražila více než 5x. Skoro by se dalo napsat, že tahle akcie (ale i jiné) prostě musí jít dolů. No, ale ony evidentně nemusí. Nechme se překvapit, co nám trh na akciích přichystá.

Výsledková sezona je už za námi a přesně jak jsem kdysi psal… Tenhle rok se prostě výsledkově "vymaže". "Vygumují" se i propady HDP a data o nezaměstnanosti. Trh se dívá na to, jak budou firmy vydělávat v roce 2021 a v roce 2022.

Jan Němeček, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 31. 8. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

28. 8. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 908,09 919 930 ↑ 1,23 810 - 1 000 5 2 Dow Jones (US) 28 653,87 26 700 27 000 ↓ -6,82 23 100 - 28 800 1 6 NASDAQ C.(US) 11 695,63 10 114 10 200 ↓ -13,52 7 900 - 12 050 2 5 FTSE 100 (VB) 5 963,57 6 079 6 000 ↑ 1,93 5 650 - 6 700 5 2 DAX (Něm.) 13 033,20 12 214 12 300 ↓ -6,28 10 200 - 13 300 1 6 Nikkei 225 (Jap.) 22 882,65 21 841 22 500 ↓ -4,55 19 100 - 22 990 1 6

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

28. 8. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 908,09 953 950 ↑ 4,93 850 - 1 030 6 1 Dow Jones (US) 28 653,87 26 550 27 700 ↓ -7,34 23 000 - 29 000 1 6 NASDAQ C.(US) 11 695,63 9 993 10 900 ↓ -14,56 7 050 - 12 100 1 6 FTSE 100 (VB) 5 963,57 6 207 6 100 ↑ 4,08 5 500 - 6 800 6 1 DAX (Něm.) 13 033,20 12 457 12 900 ↓ -4,42 10 900 - 13 700 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 22 882,65 21 700 21 900 ↓ -5,17 19 000 - 24 000 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers