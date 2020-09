Moore Czech Republic rozšiřuje své služby. Vzniká Moore Legal CZ

Advokátní kancelář Kubica, Zajíc a partneři se mění v Moore Legal CZ, a začleňuje se tak do poradenské a auditorské skupiny Moore Czech Republic. Moore Legal CZ tvoří 18 advokátů a právníků s dlouholetou praxí, kteří se specializují na obchodní právo, fúze a akvizice či reorganizace. Zastoupení nové advokátní kanceláře bude fungovat v Praze a Ostravě. Díky zapojení do globální sítě dokáže Moore Legal CZ nabídnout svým klientům právní podporu na mezinárodní úrovni. Moore Legal CZ se bude nad rámec své dosavadní specializace profilovat také na poli IT práva, kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

Oporou Mooru Legal CZ je skupina zkušených profesionálů s dlouholetou praxí v oboru, kterou tvoří tři partneři, 15 právníků a desítky dalších spolupracovníků. Díky kancelářím v Praze a v Ostravě bude společnost schopna být blízko svým zákazníkům. „Zapojení do velké nadnárodní poradenské sítě Moore nám pomůže významně rozšířit naši působnost a současně využít naše dlouhodobé zkušenosti při spolupráci s globálními klienty Moore,“ říká Jan Kubica, vedoucí partner Moore Legal CZ.

Spojení s týmem advokátů vnímá jako důležitý krok pro posílení pozice Moore Czech Republic na tuzemském poradenském trhu i Petr Kymlička, partner této společnosti: „S Janem Kubicou a jeho týmem spolupracujeme mnoho let, společně jsme realizovali velké množství úspěšných projektů, zejména v oblasti fúzí a akvizic. Také proto mě těší, že mohu tyto skvělé právníky přivítat v rodině Moore. Jedná se o další krok v rámci dlouhodobého plánu rozvoje naší skupiny.“

Prioritou do budoucna je poskytování právních služeb v oblasti IT

Společnost Moore Legal CZ se chce do budoucna významně zaměřovat na poskytování právních služeb v oblasti informačních technologií, včetně řešení otázek kybernetické bezpečnosti. Právě zde totiž mezinárodní klientela Moore aktuálně vyžaduje intenzivní podporu.

Moore Global je jedna z největších mezinárodních sítí auditorských a poradenských společností s více než 30 000 pracovníky ve více než 260 nezávislých firmách a 110 zemích. Renomovaná síť odborně zaměřených firem se jménem Moore ve svém názvu vznikla již v roce 1907. Více podrobných informací je možné nalézt na internetové adrese www.moore-global.com nebo na českých stránkách www.moore-czech.cz .