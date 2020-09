Ropa znovu strmě padá

Jak už to bývá, tak se najednou sešlo několik událostí, které ropě příliš nehrají do karet a její cena zanedlouho poté začala reagovat. Cena americké ropy WTI celý srpen držela své zisky nad 41 dolary za barel, ovšem dnes její propad akceleroval až k 40 dolarům. I přesto zůstáváme na ropě opatrnými optimisty, jelikož stále pokračují mohutné produkční škrty. Na druhou stranu je velmi reálně, že ropa najde svou férovou cenu o něco níže.

Poptávka a nabídka

Trh s ropou neustále hledá rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Za poslední měsíce našel trh s americkou ropou WTI svou rovnovážnou cenu v úzkém cenovém pásmu, ze kterého jen velmi zřídka vystoupil. Důvodem byla obnovující se poptávka po komoditě a upravení hladiny nabídky na trhu od téměř všech producentů.

Ropný kartel OPEC+ od srpna začal pomalu zvyšovat produkci a počítá, že země, které předtím nedodřely kvóty, tak budou svou nadprodukci kompenzovat. To se však Iráku příliš nepovedlo a sám požádal o dvouměsíční prodloužení, aby zvládl dorovnat kvóty, což naznačuje, že nezvládne snížit produkci tak rychle, jak se původně slíbil. Mezitím v Severním moři nabídli obchodníci pět nákladních lodí poté, co v úterý nabídli dalších 7. Pro žádnou loď se nenašel kupec, což indikuje, že poptávka v regionu je stále velmi slabá.

Náznaky klesající poptávky ve světě

Zpomalující poptávku však můžeme sledovat i jinde ve světě. Ve spojených státech ukázala data, že poptávka tento týden klesla z 9,16 mbpd na 8,78 mbpd, to je pokles o necelých 4,5 %. Zároveň v USA končí letní “automobilová” sezona, kdy je typicky poptávka po pohonných hmotách vyšší a některé rafinérie čeká v následujících týdnech odstávka kvůli údržbě, což také omezuje poptávku. Netřeba připomínat, že marže rafinérií jsou nejnižší za posledních 10 let. V Evropě mezitím klesly zisky z výroby dieselového paliva na nejnižší úrovně od roku 2011, opět naznačující stále slabou poptávku. Nůžky mezi nabídkou a poptávkou se pomalu rozevírají a jediné, co drželo ropu v konsolidačním pásmu tak dlouho, byl pravděpodobně slabší americký dolar.

