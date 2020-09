V Moravskoslezském kraji bude delší turistická sezóna, několik desítek atraktivit je až do října zdarma

Výletníci nebudou platit vstupné v ostravské ZOO, zdarma budou i například Stezka Valaška nebo Svět techniky v Dolních Vítkovicích. Do projektu se zapojily i méně známé atraktivity. Na posílení cestovního ruchu, který zvýšením počtu návštěvníků kraje podpoří i regionální podnikatele, dá kraj přes 30 milionů korun. Dnes to na svém jednání schválili krajští zastupitelé.

„Kvůli pandemii koronaviru se nejen u nás cestovní ruch skoro úplně zastavil. To negativně ovlivnilo mnohé podnikatele, pro některé z nich může mít výpadek příjmů fatální následky. Doufám, že se nám do kraje podaří nalákat co nejvíce turistů, kteří sice nebudou platit vstupné, ale za to u nás utratí své peníze. Ať už za jídlo, ubytování nebo třeba na pumpách,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Za poslední roky zaznamenal Moravskoslezský kraj pravidelný nárůst návštěvnosti, v rámci republiky byl mezi největšími „skokany“. Projekt VSTUPY ZDARMA má region opět zviditelnit a pomoci vrátit se k pozitivnímu trendu, kdy se o Moravskoslezský kraj zajímalo více a více výletníků. Zároveň má projekt za cíl podpořit podnikatele a to nejen v cestovním ruchu.