Hari: Jednou z mála opor pro ropu je slabý dolar a to nějaký čas ještě vydrží

Podle analytičky Vandana Hari je v současnosti hlavní oporou pro vývoj cen ropy jen a pouze slabý dolar . Množství fundamentálních faktorů budí spíše obavy a slabý dolar je tak jedním z mála pozitivních motivů spojených s černým zlatem Ropa si od března prošla poměrně bouřlivým vývojem. Úvodní koronavirový propad, který stáhl některé futures až do záporných hodnot, byl na přelomu jara a léta vystřídán oživením. V průběhu letních měsíců ale ropě došel dech a v posledních dvou měsících dochází v některých důležitých zemích jako je například Indie k postupnému poklesu poptávky, zatímco v dalších zemích poptávka pouze stagnuje.Pro ropný výhled je podle Hariové důležité to, že se počítá se slabostí dolaru až do roku 2021 , protože to bude v zájmu dalšího ekonomického oživení v USA . Pokračující slabost dolaru bude svědčit komoditám včetně ropy , která je na dolar silně navázána. Podporou bude také vliv rozsáhlé měnové a fiskální stimulace, jež zcela určitě ještě zdaleka není u konce.