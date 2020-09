Rozbřesk: Sílící euro leží ECB v žaludku…

Silné euro začíná ležet řadě členů ECB v “žaludku”. Podle informací deníku Financial Times se ECB bojí, že výrazné zisky eura (na frontě s dolarem) zpomalí oživení z recese nastartované pandemií COVID 19.



Silné euro sice částečně odráží lepší výsledky evropských ekonomik ve 2. kvartále a zejména pak překvapivě rychlou dohodu na mamutím záchranném balíku. Na druhou stranu je i důsledkem výrazného posunu v politice amerického Fedu. Ten přechází k cílení průměrné inflace, což bude znamenat dlouhodobě daleko nižší dolarové úrokové sazby. A tato představa byla hlavním motorem dolarových ztrát v posledních týdnech.



V srpnu eurozóna poprvé po čtyřech letech překvapivě sklouzla do deflace – ceny meziročně klesaly o 0,2 % - a rostoucí nezaměstnanost bude pravděpodobně držet inflační očekávání velice nízko. I proto zřejmě ECB příští týden sníží střednědobý inflační výhled (na rok 2022) z 1,3 % na 1,1 %..., tedy ještě hlouběji pod kýžený dvouprocentní cíl. A další zisky eura teoreticky mohou situaci ještě zhoršit. Proto hlavní ekonom Philip Lane a podle Financial Times i řada jeho kolegů přemýšlí nad tím, co s tím.



Popravdě však v tuto chvíli moc se silným kurzem nad rámec slovních intervencí udělat nemůže. Nejefektivnější by bylo další snížení úrokových sazeb. Prostor z dnešních -0,5 % je však v případě ECB minimální. A pokud zůstanou v nejbližších dvou letech reálné úrokové sazby v USA a v eurozóně podobné, není důvod, aby dřív nebo později dolar nepokračoval ve ztrátách…, úrovně okolo 1,10 EUR/USD kdy se pohyboval v posledních dvou letech, byly zjevně z dlouhodobého pohledu pro dolar neudržitelné.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se dostala znovu pod tlak a obchodovala se mezi 26,30 a 26,40 EUR/CZK. Svojí roli může sehrávat o něco silnější euro a rychlé přírůstky domácích nakažených. Ty včera zlomily nový rekord - 650 nových nakažených.

Překvapivé je, že v tuto chvíli tak není koruna schopná nic vytěžit z rekordních zisků akcií. To pro ni není dobrý signál ani do budoucích seancí. Stejně tak nijak pozitivně nebude vnímat dnešní zprávy o poklesu mezd ve druhém kvartále.



Zahraniční forex

Eurodolar dále koriguje ztráty, ačkoliv včera zveřejněná měsíční data (ADP report za srpen) byla o dost horší, než očekával trh. Euro však bylo zasaženo nesrozumitelným komentářem hlavního ekonoma ECB Filipa Laneho, který uvedl, že měnový kurz (jeho posílení?) “hraje roli” pro měnovou politiku. Kromě toho Financial Times dnes po ránu vyrukovaly s výroky nejmenovaného člena vedení ECB, které byly již jednoznačně namířeny proti euru. ECB se podle něj (po právu bojí), že poslední revize strategie měnové politiky Fedu (implicitně zvyšující inflační cíl) povede k tlaku na strukturální apreciaci eurodolaru (více viz úvod). Uvidíme kam až homeopatické verbální intervence ze strany ECB dokážou eurodolar stlačit, nicméně dlouhodobější efekt od nich nečekejme.

Dnes odpoledne bude eurodolar opět monitorovat týdenní data z amerického trhu práce a především index ISM ve službách.