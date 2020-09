Ghana otevřela svůj vzdušný prostor

02.09.2020 / 12:49 | Aktualizováno: 02.09.2020 / 13:06

Ve svém projevu předneseném v neděli 30. srpna prezident Ghany Nana Akufo Addo oznámil obnovení provozu na mezinárodním letišti Kotoka s účinností od úterý 1. září 2020. Aby nebyla do země zavlečena opětovně nákaza COVID 19, cestující budou muset splnit nÉkolik podmínek. Letiště Kotoka se uzavřelo koncem března.

1. Každý cestující přijíždějící do Ghany musí mít negativní výsledek testu COVID-19 PCR od akreditované laboratoře v zemi původu. Zkouška měla být provedena nejpozději 72 hodin před plánovaným odjezdem ze země původu. Všechny letecké společnosti byly instruovány tak, aby zajistily dodržování této směrnice pro všechny cestující, kteří chtějí přicestovat do Ghany. Letecké společnosti, které nebudou dodržovat tyto pravidla, budou řádně sankcionovány.

2. Cestující, kteří vystupují z letadla, musí mít nasazeny obličejové masky.

3. Po vystoupení z letadla se každý cestující podrobí povinné zkoušce COVID-19 na letištním terminálu za poplatek, který hradí cestující. Poplatek by měl být mezi 250-500 GHc. Výsledek testu by měl být k dispozici do třiceti minut.

4. Děti mladší pěti let nebudou muset podstoupit testování na letišti.

5. Cestující, kteří budou mít pozitivní test na COVID-19, budou zdravotnickými orgány předány k dalšímu klinickému hodnocení a léčbě.

6. Cestující, kteří mají negativní test na Covid 19, mohou vstoupit do země, nicméně jim doporučeno, aby během svého pobytu v Ghaně nadále dodržovali bezpečnostní opatření COVID-19.

Vzhledem k tomu, že oznámení bylo učiněno na poslední chvíli, nejsou v tuto chvíli známy letecké společnosti, které obnoví do země pravidelné linky. Další pozemní a námořní hranice nadále zůstanou zavřeny pro přepravu osob do odvolání.