Břidlice opouští další světový obr

Americké frakování opouští další velký hráč. Společnost Schlumberger se dohodla se svým menším konkurentem Liberty Oilfield: předá mu svoje aktivity pro hydraulické frakování v USA a v Kanadě výměnou za 37% podíl v této společnosti. Jediným globálním poskytovatelem dokončovacích prací ropných vrtů pro těžbu z břidlic tak zůstane Halliburton. A i ten uvedl, že se kvůli lepšímu růstu poohlíží v zahraničí.

Z Liberty se stane třetí největší poskytovatel služeb v ropném sektoru podle severoamerických tržeb.

Frakování ovšem ztratí dosud největšího hráče v sektoru obsluhy ropného sektoru. Exit z frakovacího byznysu je pro Schlumberger dramatickým odklonem od dosavadní praxe. Firma v posledních pěti letech v Severní Americe čile nakupovala. Kromě jiného si obstarala frakovací flotilu od Weatherford, další firmy, která si obdobným exitem prošla už před lety, stejně jako známější Baker Hughes.

Frakování v kombinaci s horizontální těžbou před více než 10 lety odstartovalo boom těžby z břidlic. Frakovací divize OneStim, o které je v nejnovější transakci především řeč, pomáhá klientům získávat ropu a zemní plyn z břidličných vrtů. Do podzemí vstřikuje vodu, písek a chemické látky a uvolňuje tak vázané hydrouhlíky.

Historický pád cen ropy ale společně s převisem frakovacího zařízení vyvolal krizi, která dotlačila některé frakující firmy do bankrotu. Zájem o frakování opadl a poskytovatelé tohoto kontroverzního způsobu těžby přikročili koncem loňského roku k tak neobvyklému kroku, že většinu zbytného vybavení poslali do šrotu.

“Několik posledních měsíců bylo pro svět, odvětví i rodinu Liberty neuvěřitelně náročných,” uvedl šéf Liberty Chris Wright při oznamování dohody. Jeho firma, která má za sebou pouhých devět let existence, musela poprvé propuštět. Konsolidace v sektoru ropných polí ale podle Wrighta pomůže v zotavování, jehož známky se před příchodem pandemie začaly objevovat.

Jednou z firem, které se také pustily do hluboké restrukturalizace, je i Schlumberger. Firma restrukturalizuje svůj globální byznys a podle již oznámených plánů chce propustit více než 21.000 lidí. Předmětem obchodu s Liberty jsou i dva písečné doly v Texasu a některé další divize.

“Transakce je konzistentní se slovy generálního ředitele Schlumbergeru Oliviera Le Peucha o tom, že firma nepotřebuje vlastní frakovací aktiva, a s jeho strategií udělat ze Schlumbergeru z hlediska aktiv méně zatíženou firmu a licencovat své technologie jiným společnostem,” uvedl Kurt Hallead, analytik z RBC Capital Markets.

Reakce trhu? Liberty rostla v jedné chvíli v úterý i o 42 %, což je pro její akcie největší intradenní nárůst v historii. Akcie Schlumbergeru se propadly v úterý až o 2,9 %.

Schlumberger firmu Liberty oslovil ještě předtím, než pandemie v USA udeřila, uvedl Wright. Ten je optimistou a předpokládá návrat frakovací aktivity. Počet frakovacích jednotek v chodu se podle něj zvyšuje každý měsíc od května. Kolik jich má Liberty aktuálně v chodu, ale nesdělil.

Podle poradenské společnosti Primary Vision běželo k minulému týdnu v USA 85 soustav pro hydraulické frakování. Na vrcholu v roce 2018 to bylo více než 400.

Frakování by mohlo rezonovat i v rozbíhající se americké volební kampani. O tom, že hydraulické frakování v případě svého zvolení prezidentem USA nezakáže, ujišťoval před voliči v Pensylvánii demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden, i když kampaň jeho oponenta Donalda Truma tvrdí opak. V Pensylvánii se nacházejí jedny z největších světových nalezišť zemního plynu a tento americký by mohl být jedním z těch, které by v listopadových volbách mohly sehrát klíčovou roli.

