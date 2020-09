V Plzni spouští kampaň na podporu místních podniků, startuje #spoluproplzen

Tisková konference (fotografie: M. Pecuch)

Město Plzeň a iniciativa Musíme si pomáhat v Plzni připravily nový projekt, kterým chtějí podpořit plzeňské subjekty, do jejichž činnosti zásadně zasáhla jarní opatření při pandemii koronaviru. Kampaní nazvanou #spoluproplzen, která nyní startuje, se oba partneři snaží oslovit Plzeňany i návštěvníky města. Součástí projektu je soutěž o zajímavé ceny. Slosování se uskuteční 28. října, v den, kdy si Plzeň každoročně připomíná vznik samostatného československého státu.

„V Plzni se snažíme reagovat a nenechat nikoho na holičkách, nenechat nikoho z místních padnout. Proto jsme přijali řadu kroků k podpoře občanů, živnostníků, ale i například neziskových organizací, kulturních subjektů a dalších, od června již také funguje naše Plzeňská protikoronavirová dvanáctka na mírnění dopadů nouzového stavu. Jsem rád, že nacházíme i další způsoby, jak pomoci. Nejnověji kampaní #spoluproplzen, jenž je koncipována v intencích citátu Tomáše Garrigua Masaryka, který zní: ‚Slušný člověk pomáhá vždy tomu, kdo toho nejvíc potřebuje. To se nám vrátí‘,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Podle vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně Jany Komišové mohou lidé během září a října sbírat razítka na hrací kartu, a to za útratu vyšší než 100 korun. Razítka dostanou v zapojených plzeňských restauracích, kavárnách, bistrech nebo kulturních a turistických institucích. „Soutěžící musí nasbírat deset razítek na jednu kartičku, která je pak slosovatelnou za předpokladu, že bude umístěna do označené schránky na náměstí Republiky. Schránka bude k dispozici od konce září. Protože se bude losovat 28. 10. 2020, je ve hře kromě hlavní ceny, tedy elektrokoloběžky, dalších 28 + 10 cen. Hrací karty je možné si vyzvednout v zapojených, samolepkou označených, podnicích nebo v informačním centru na náměstí Republiky, informace o zapojených subjektech najdou lidé na webu www.musimesipomahatvplzni.cz“ přiblížila Jana Komišová.

Podle spoluiniciátora projektu Vincetna Bodrova, jenž stál u zrodu iniciativy Musíme si pomáhat v Plzni, je do projektu nyní zapojeno přes 100 místních subjektů, z toho přes 60 je již registrováno v #spoluproplzen. „Jedná se o restaurace, bistra, kavárny, čajovny, obchody, galerie, muzea a další. O projekt #spoluproplzen je již teď velký zájem a přidávají se další podniky, což nás velmi těší. Jsme moc rádi, že nás město oslovilo a dalo nám další možnost naši platformu rozšiřovat a hlavně – dál pomáhat,“ uvedl Vincent Bodrov.

Vedle hlavní ceny, elektrokoloběžky, mohou vylosovaní získat také například roční rodinnou permanentku do plzeňské zoo a do Techmania Science Center, voucher na představení Divadla J. K. Tyla, permanentku na fotbal, dárkový poukaz na Plzeňskou vstupenku, plavenku do bazénu, abonmá Plzeňské filharmonie, voucher na kulturní akce v Měšťanské besedě, voucher na prohlídky a nákup do Plzeňského Prazdroje i vouchery do zapojených restauračních zařízení v hodnotě 500 korun.

Více informací je uvedeno na:

www.musimesipomahatvplzni.cz

Text: Eva Barborková