Počasí: V úterý na východě trvalý déšť, pak se oteplí. Jak bude o víkendu?

V uplynulých dnech přišlo do Česka výrazné ochlazení. Na východě si museli na snížení teplot počkat až do noci na pondělí. Četné přeháňky a bouřky vystřídalo chladno. V úterý se zvýrazní, zároveň totiž přijdou trvalé srážky. To ale jen na východě a ve středu republiky. Jinde se objeví spíše místy přeháňky. Nejvíce srážek spadne v Jeseníkách a Beskydech. Stoupnou hladiny některých řek. Není vyloučeno dosažení stupňů povodňové aktivity. V Jeseníkách spadne za dva dny až 80 mm srážek, jinde to bude nejčastěji do 50 mm.

Nejnižší teploty budou právě v úterý, protože bude zataženo, často se srážkami. Od středy se začne pomalu oteplovat. Každým dnem se oteplí asi o 3 °C. Postupně se dočkáme až letních teplot kolem 25 °C. Léto tak nedalo střední Evropě ještě sbohem. Například ranní teploty už ale budou nízké. Rána přinesou ojediněle mlhy. Zejména v údolích kolem řek. Výhled počasí nepočítá s nástupem podzimních teplot. Zatím bude kromě úterý a středy teplo.

Předpověď počasí na další dny

V úterý bude oblačno až zataženo. Od východu postupně s deštěm. Na východě ojediněle i vydatným. Do Čech se dostanou spíše jen místní přeháňky. Teploty jen 12 až 18 °C.

Ve středu bude oblačno až zataženo. V severní polovině republiky občas přeháňky. Jinde srážky jen ojediněle. Teploty 15 až 19 °C.

Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, už jen ojediněle přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 18 až 22 °C.

V pátek bude nejčastěji oblačno. Hlavně na severu ojediněle přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 21 až 25 °C.

Počasí o víkendu

O víkendu se bude ještě oteplovat. Bude polojasno. Postupně na studené frontě skoro zataženo, místy přeháňky a bouřky. Později ujasníme, kdy fronta dorazí. Teploty před frontou 22 až 27 °C.