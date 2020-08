NOVÁ D1: V září skončí tři ze sedmi omezení na D1, na konci listopadu bude dálnice plně průjezdná

Na třech úsecích dálnice D1 v délce 32,7 kilometrů zmizí v září dopravní omezení. V říjnu pak bude kompletně dokončen 10 kilometrový úsek mezi Souticemi a Loktem. Do konce listopadu chtějí stavební firmy přerušit práce na všech zbývajících 28,3 kilometrech. Celá modernizace dálnice D1 bude hotová na podzim příštího roku.

Mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi (21. – 29. km) bude dálnice průjezdná bez omezení po prvním zářijovém víkendu, kromě kilometrového omezení v okolí Hvězdonického mostu. Práce zde budou pokračovat opět na jaře příštího roku. Stejně tak během září skončí dopravní omezení v úseku Velký Beranov Měřín (119. – 134. km) a mezi Devíti Kříži a Ostrovačicemi (168. – 178. km). Na všech třech úsecích byly dokončeny veškeré letošní práce , aby mohla být na jaře příštího roku ihned zahájena modernizace zbývajících jízdních pásů. Vlastní modernizace jízdního pásu trvá cca 4 měsíce a je třeba ji provádět bez přerušení. Z tohoto důvodu jsou tyto práce naplánovány na příští stavební sezonu po ukončení zimní technologické přestávky.Začátkem října dokončí dělníci veškeré práce na deseti kilometrech nově postaveného úseku mezi Loktem a Souticemi (56. – 66. km). „Na konci listopadu bude hotovo 119,5 kilometrů nové D1 a zbývajících 41,5 kilometru dokončí stavební firmy do roka. Přes zimu bude dálnice bez omezení průjezdná, další práce začnou na jaře. Všem řidičům děkuji za trpělivost,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.Cílem finišujících prací na D1 je moderní dálnice splňující veškeré současné evropské požadavky na plynulost a bezpečnost provozu, ne pouhá oprava vozovky. Na zvolenou technologii cementobetonového krytu je od dodavatelů desetiletá záruka, bez větších oprav by měla vydržet 30 let.Modernizace D1 začala v roce 2013. Úseky mezi Prahou a Brnem byly uvedeny do provozu v průběhu 70. let minulého století a i nejnovější úseky mají za sebou přes 30 let provozu a jsou již tedy na konci plánované životnosti. Některé dálniční objekty (například mosty) byly realizovány již ve 30. letech minulého století.Informace o modernizaci D1 najdete také na facebookové stránce Nová D1 nebo na www.novaD1.cz. Informace o provozu mohou řidiči zjistit na bezplatné lince 800 280 281. Aktuální dopravní informace jsou dostupné také na www.dopravniinfo.cz nebo například prostřednictvím map Googlu , Map.cz nebo navigace Waze, které využívají data Národního dopravního informačního centra ŘSD.V příloze naleznete aktuální harmonogram omezení na D1 do roku 2021