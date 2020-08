11,30 h - US futures indikují pozitivní vstup do nového týdne. Tento srpen byl nejlepším za 30 let

US indexové futures indikují pozitivní vstup zámořských trhů do nového týdne a indikují také nejlepší srpen za posledních 30 let.Širší index S&P 500 zatím za srpen roste o 7,2%, což je jeho nejlepší srpnový výsledek od roku 1984. DJIA zatím posílil za srpen o 8%, což bylo nejvíce za posledních 36 let. V pátek se index vymanil z koronavirových ztrát a po mnoha měsících se dostal do zóny růstu od začátku roku.Oproti koronavirovým minimům z 23. března S&P 500 posiluje již o 60,1% a DJIA o 57%.Podle některých komentářů se očekávala určitá konsolidace akciových trhů blízko úrovní umazání covidových ztrát, ale rozhodnutí Fedu z druhé poloviny minulého týdne zřejmě vlije novou krev do žil investorů. Fed totiž de fakto připustil, že nebude sazby zvyšovat ani při vyšším růstu inflace . Nízké či nulové sazby tak budou platit po delší dobu, než se doposud očekávalo.Pozitivně na akciové trhy působí také zpráva, že Warren Buffett prostřednictvím své investiční společnosti Berkshire Hathaway vystoupil majetkově v rozsahu cca 5% do pětice největších japonských společností obchodujícíh se vším od oceli až po potraviny či služby výrobcům. Kapitálový vstup se týká společností Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo. Marubeni a Itochu.