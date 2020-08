Powell (Fed) potvrdil změnu přístupu centrální banky k inflaci. Sazby budou nízké po dlouhou dobu

Šéf amerického Fedu Jerome Powell naplnil očekávání a v rámci svého projevu v Jackson Hole potvrdil očekávanou změnu přístupu centrální banky k inflaci Fed nově bude sledovat cíl průměrné inflace , který umožní akceptaci vyšší cenové úrovně po určitou dobu aniž by bylo nutné reagovat zvýšením sazeb. Až doposud Fed cílil inflaci na růst o 2%. Posledních několik let se mu tento cíl příliš nedařil a v reálu byl růst cen i výrazněji slabší.Nový přístup k inflaci bude prakticky znamenat, že hlavní úrokové sazby budou moci zůstat na nízkých úrovních po delší dobu.Příliš slabý růst cen z dlouhodobého hlediska vytváří nepříznivé prostředí slabých dlouhodobých inflačních očekávání, což působí na další snižování inflace Fed se s nízkou inflací potýká od konce finanční krize v roce 2009. Přitom se často uvádělo, že rozsáhlá stimulace centrálních bank povede k růstu inflace , což se ovšem nepotvrdilo. Nový přístup by mohl pomoci teto problém vyřešit. Dlouhodobý cíl na úrovni 2% je nicméně i nadále považován za správný a ideální.Kromě změny přístupu k inflaci Powell naznačil také mírnou ale důležitou změnu přístupu k zaměstnanosti , jež by mohl podpořit především skupiny s nízkými a středními příjmy. Cílem je silný pracovní trh, který se bude pohybovat kolem stavu plné zaměstnanosti Powell ve svém projevu zmínil hrozby spojené s dopady koronavirové pandemie