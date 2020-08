V boji USA s Huawei mohou létat třísky i na evropské výrobce čipů

Evropští výrobci polovodičů se moc nespoléhají na americké know-how, pokud jde o čipy, které dodávají společnosti Huawei Technologies. Přesto by je restrikce Washingtonu uvalené na tuto čínskou firmu mohly ohrozit. „Situace kolem Huawei se stává s každým novým opatřením čím dál víc nepřehlednější a je nemožné dopředu rozlišit, koho (kromě samotného Huawei) se nakonec sankce nejvíc dotknou,“ říká analytik Patria Finance Ján Hladký.

Ministerstvo obchodu USA minulý týden uvedlo, že bude požadovat, aby zahraniční společnosti, které chtějí dodávat firmě Huawei produkty založené na určité americké technologii, získaly licenci. Výroba smartphonů Huawei tak bude pravděpodobně přerušena, pokud se k ní využívají americké součástky či duševní vlastnictví USA. A právě velká část komponentů od evropských výrobců čipů, jako jsou STMicroelectronics a AMS, končí ve smartphonech od Huawei.

"Pokud Huawei nebude moci pro své telefony získat jiné díly, pak můžeme předpokládat, že by společnost STMicro mohla zaznamenat až 6% dopad na tržby," uvedla makléřská společnost Liberum.

Evropa byla zasažena vzrůstajícím napětím mezi USA a Čínou, přičemž evropské země byly nuceny vybalancovat své vazby s tímto důležitým bezpečnostním spojencem a zároveň světovým obchodním partnerem. Velká Británie se po intenzivním tlaku Washingtonu rozhodla zakázat Huawei účast na budování své budoucí bezdrátové infrastruktury.

Prozatím se americká opatření do prodeje chytrých telefonů Huawei nijak výrazně nepromítla. Oživení v Číně pomohlo společnosti zvýšit svůj podíl na globálním trhu, který se kvůli pandemii smršťuje.

Rakouská AMS nepotřebuje k výrobě svých produktů, jako jsou komponenty pro 3D senzory, americký software ani vybavení. Omezení USA však na ni budou mít dopad, „pokud Huawei nebude moci telefony dopravovat,“ uvedl analytik JP Morgan Sandeep Deshpande.

AMS uvedla, že vyhodnocuje právní situaci okolo amerických omezení a dodala, že „v tuto chvíli nemůžeme spekulovat, do jaké míry se mohou vztahovat na naše produkty.“

STMicro „vyhodnocuje nové dodatky pravidel a bude je dodržovat,“ uvedla mluvčí firmy. Infineon Technologies, jeden z největších výrobců čipů v Evropě, uvedl, že americké rozhodnutí rovněž vyhodnocuje a bude náležitě reagovat. Britská technologická společnost Dialog Semiconductor, která dodává čipy na řízení napájení u různých produktů Huawei, situaci pečlivě sleduje. Další evropský výrobce čipů, NXP Semiconductors, na žádosti o komentář neodpověděl.

Evropští výrobci by ale čelili potenciálně ještě větší hrozbě, pokud by se Čína rozhodla pro odvetu vůči tomuto kroku USA a zaměřila se na jednoho z nejdůležitějších klientů těchto výrobců - Apple.

"Evropský polovodičový průmysl je, co se telefonů týče, více exponovaný na Apple než na Huawei," řekl Dan Ridsdale, globální ředitel TMT v Edison Investment Research. "Pokud by Apple ztratil svůj podíl na trhu v Číně, pak by tyto změny tržního podílu určitě ovlivnily dodávky."

„V případě STMicroelectronics a AMS je však nutno mít na paměti, že jejich cílové trhy jsou i jiné než jen chytré telefony. Například u STM plyne 35 % tržeb z automobilového průmyslu a má jednu z nejlepších pozic, aby profitoval z postupného přechodu na elektrická a hybridní vozidla. Podobně, i když v menší míře, je tomu i u AMS,“ upozorňuje analytik Hladký.

„Pokud se však investoři přeci bojí, polovodičový sektor nabízí ohromně širokou paletu různých firem zaměřených na své vlastní úzké segmenty trhu. Je tedy skutečně z čeho vybírat,“ uzavírá Hladký.



Zdroj: Bloomberg, Patria