Měnová politika v USA se může zásadně změnit

"Uvolněná měnová politika ve Spojených státech vedla k přehřívání amerického pracovního trhu. To mělo pozitivní dopad na znevýhodněné menšiny, které snadněji nacházely zaměstnání," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Předseda Federálního rezervního systému Spojených států Jerome Powell dnes vystoupí se zásadním projevem, kde bude definovat směřování americké měnové politiky. Ekonomové i investoři z celého světa napjatě očekávají, zda se změní přístup Fedu k inflaci a zaměstnanosti.



Již v listopadu 2018 bylo oznámeno, že Fed vypracuje komplexní studii nástrojů měnové politiky a jejich účinnosti ve vztahu k cenové stabilitě a maximalizaci zaměstnanosti. Centrální bankéři přitom tvrdili, že se americká ekonomika změnila a klasické nástroje měnové politiky přestaly fungovat. Údajně došlo k poklesu neutrální úrokové sazby, při které měnová politika nestimuluje ani nezpomaluje hospodářskou aktivitu a udržuje inflaci pod kontrolou.





Dnes bychom se mohli dozvědět, jak bude Fed na nová zjištění reagovat. Na základě předchozích vyjádření Jerome Powella nelze očekávat, že by se Fed uchýlil k posouvání základní úrokové sazby do záporu. Pravděpodobně nedojde ani k odklonu od inflačního cíle ve výši dvou procent.



Naopak je možné, že se cílování inflace změní na cílování průměrné inflace. To by v praxi znamenalo, že by Fed mohl udržovat inflaci nad úrovní dvou procent po dobu několika let, jestliže by se inflace v předchozích letech udržovala pod touto úrovní. Jednalo by se o revoluční změnu, která by zvýšila manévrovací prostor Fedu.