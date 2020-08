CNBC: Analytici předpovídají, jak dopadnou americké volby, a jak budou reagovat akcie

Většina analytiků akciového trhu, které oslovila stanice CNBC, očekává, že listopadové prezidentské volby v USA vyhraje demokratický kandidát Joe Biden. Mnohem více se ale neshodují v názoru, co by jeho vítězství mohlo znamenat pro akcie.

Bidenovo vítězství nad Donaldem Trumpem předpokládá 14 z 20 analytiků oslovených stanicí CNBC v e-mailovém průzkumu, kde jim byla slíbena anonymita. Polovina z této dvacítky čeká, že index S&P 500 během prvního měsíce od volebního dne klesne. Rozhodně ale neplatí, že každý analytik, který předpokládá Bidenovo vítězství, předpokládá i pokles akcií.

Pět z 20 oslovených očekává rally, čtyři čekají obchodování v kanálech (range-bound market) a jeden odmítl odpovědět. Osm uvedlo, že během prvního měsíce od voleb očekává pokles indexu S&P 500 o 5 % (tři z nich jsou pro Bidena, dva pro Trumpa a jeden čeká sporný výsledek). 10% pokles širšího amerického indexu S&P 500 po volbách očekávají dva stratégové – jeden za vítěze určil Bidena a druhý Trumpa.

Daně

Negativní tržní reakci připsali někteří z nich Bidenovým navrhovaným daňovým opatřením. „Pokud Biden vyhraje a demokraté získají Senát, nabere konkrétní obrysy daňová agenda a první velký pohyb roku 2021 bude směrem dolů,“ uvedl jeden.

Další řekl, že tržní reakce bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet soutěž o americký Senát. „Pokud demokraté získají s vítězstvím Bidena i Senát, potom bude asi akciovou rally těžší doručit, než když vyhraje Biden a Senát zůstane republikánský, protože za tohoto scénáře bude méně pravděpodobné, že Biden dokáže bez kontroly prosazovat svoji daňovou agendu.“

I když někteří hráči na trhu jsou kvůli Bidenově daňové politice nervózní, jiní říkají, že komplexní reakce na zdravotní krizi a navrhované investice do čistých energií a infrastruktury by negativní tržní sentiment mohly překonat.

Jenom tři z 20 účastníků průzkumu předpokládají nesporné Trumpovo vítězství. Podle jednoho názoru bude největším bojištěm stát Florida, kde se rozhodne o osudu budoucího šéfa Bílého domu.

Na otázku, jaká by mohla být reakce na Trumpovo vítězství, 11 respondentů uvedlo, že index S&P 500 by mohl zpevnit o 5 %. Dalších 5 uvedlo, že trh se bude pohybovat v kanálech.

Velkým rizikem pro trhy jsou nadále nabobtnalé valuace, přičemž informace o posunu na vakcínové frontě jim jenom pomáhají na nové rekordy.

Respondenti byli ovšem znepokojeni možností sporných voleb. Na otázku, jaké by byly dopady takového výsledky na trhy, jich 11 předpovědělo pokles o 5 až 10 % a pět dalších uvedlo, že výprodej akcií v indexu S&P 500 by mohl být větší než 10 %.

Ne že by Amerika něco takového nezažila. V roce 2000 se volební kampaně prezidenta George W. Bushe a demokratického kandidáta Ala Gorea střetly kvůli přepočítání hlasů na Floridě. Zasáhl Nejvyšší soud a spor se nakonec rozhodl až počátkem prosince – více než měsíc ode dne voleb – ve prospěch Bushe.

Dotazovaní analytici měli rovněž zodpovědět, kde vidí index S&P 500 v závěru letošního roku. Osm jich jako cílovou hodnotu pro letošní prosinec uvedlo rozpětí 3400 až 3600 bodů. Pět jich předpovědělo rozpětí 3000 až 3200 bodů, což by znamenalo pokles zhruba 6 – 12 % ze současných hodnot. Za negativním výhledem stojí valuace a nejistota týkající se koronavirové pandemie.

Tři stratégové počítají s tím, že S&P 500 bude končit nad 3600 bodů, a dva uvedli, že spadne pod 3000 bodů.

Historickou výkonnost akciového indexu S&P 500 ukazuje následující graf (zdroj: Google Finance):

Čína

Protičínské nálady lze podle analytiků v USA pozorovat na obou stranách politického spektra, oba prezidentští kandidáti by ale s nimi zřejmě pojednávali jinak. Trump by pravděpodobně vystupňoval svůj protičínský postoj, což by bylo asi více znát v technologickém sektoru než obecněji na frontě zahraničního obchodu.

Bidenovo prezidentství by pravděpodobně zaujalo ke vztahům s Čínou umírněnější přístup, domnívá se několik respondentů. I Biden by se ale snažil vrátit pracovní místa do USA, jeho přístup by byl ale podle některých názorů méně konfrontační.

Zdroj: CNBC, Google Finance