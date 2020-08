Změna počasí na víkend. Od pátku fronta a místy deště

Čeká nás změna počasí, která přinese rozdíly napříč republikou. Zvlněná studená fronta postoupí do střední Evropy, bude se tady vlnit a setrvávat na místě. Západ a střed republiky zasáhnou srážky, na východě bude zpočátku polojasno. Podobné to bude s teplotami. Na západě už se citelně ochladí, na východě budou pokračovat vysoké teploty až do prvních bouřek. Situace může znovu zvedat hladiny některých řek. Na přesnější vývoj si budeme muset počkat.

První srážky přijdou v pátek. Ve druhé polovině dne narostou bouřky v oblasti jižních Čech a Vysočiny. Během soboty i neděle se budou tvořit nové a nové epizody srážek, které zasáhnou kteroukoliv část republiky. Na východě půjde díky vysokým teplotám častěji o bouřky. Postup srážkových pásem bude od jihozápadu k severovýchodu. Teploty rozdělí zemi. Na východě bude před příchodem fronty 27 až 31 °C. Na západě může teplota při trvalých srážkách spadnout až na 17 °C.

Předpověď počasí na konec týdne

Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno. Na severu a severovýchodě ojediněle déšť nebo přeháňky. Teploty 20 až 24 °C.

V pátek bude skoro jasno, polojasno. Během dne od západu až jihozápadu skoro zataženo, místy déšť, přeháňky, bouřky. Teploty 24 až 28 °C. Na západě už jen 22 °C.

Počasí o víkendu

V sobotu bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky. Na východě stále ještě i polojasno. Tam se mohou objevit bouřky. Teploty 18 °C na západě republiky až 31 °C na východě.

V neděli podobný ráz počasí. Oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky. Na východě přechodně i polojasno, ale během dne zase častěji bouřky. Teploty 17 °C na západě republiky až 29 °C na východě.

Počasí v příštím týdnu

Republiku rozdělí zvlněná fronta. Nestává se často, aby zůstala linie přímo nad námi. Po víkendu zůstane zřejmě chladněji s teplotami kolem 20 °C.