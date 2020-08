Hurikán Laura ohrožuje pobřeží států Texas a Louisiana

26.08.2020 / 15:06 | Aktualizováno: 26.08.2020 / 15:29

Podle posledních předpovědí by měl hurikán zasáhnout pobřeží ve středu 26. srpna ve večerních hodinách. Nejohroženější oblast se nachází mezi městy San Luis Pass (jihozápad Texasu) a Morgan City (jihovýchod Louisiany), a to až do vzdálenosti cca 50 km od pobřeží. V některých okresech byla nařízena evakuace.