Plzeň: Lávka u Kamenného rybníka má být dostavěna do konce roku

Lávka u Kamenného rybníka má být dostavěna do konce roku

Složité geologické podmínky ve vztahu k atypické, vertikálně a horizontálně proměnné, silně přepjaté konstrukci způsobily problémy při stavbě lávky u Kamenného rybníka v Plzni. Stavbaři už našli řešení a dílo chtějí dokončit ještě v tomto roce. Lávku přes frekventovanou silnici a železniční trať buduje město Plzeň.

Lokace lávky

„Už víme, co problémy způsobilo, a tak se můžeme opět pustit do stavebních prací. Odborníci z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze tři měsíce monitorovali stav lávky. Došli k závěru, že nestandardní pohyby konstrukce a vlásečnicové trhliny, které se na lávce během jara objevily, byly způsobeny nestabilními klimatickými podmínkami v době stavby. V krátkém časovém úseku totiž došlo k teplotním změnám a vysokým srážkovým úhrnům. Navíc je lávka budována v geologicky složitých podmínkách,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Podle jeho slov udělá město vše pro to, aby v případě dobrých klimatických podmínek byla lávka zprovozněna do konce letošního roku.

Lávka s označením SO 221 je budovaná přes silnici I/27 a má zajistit bezpečnost pěších i cyklistů, kteří se pohybují v oblíbené plzeňské rekreační zóně v okolí soustavy boleveckých rybníků. Lávka zajistí, aby nemuseli přecházet a přejíždět frekventovanou komunikaci a následně i trať v místě, kde nebyl vyznačen železniční přejezd. Původně měla být její stavba dokončena letos v květnu.

„Tři metry široká lávka je originální a technicky náročné inženýrské dílo a vlivem klimatických podmínek došlo k předem neovlivnitelnému chování nosné konstrukce. Díky monitoringu stavby a konzultacím s odborníky jsme našli nápravná opatření, která nyní budeme realizovat,“ uvedl vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně Pavel Grisník. Jedním z nich je například přidaná vrstva betonu na nosných pilířích.

Text: Hana Josefová