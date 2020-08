Rozbřesk: Optimističtí podnikatelé, pesimističtí spotřebitelé, ropu zdražují hurikány

Dnes finanční trhy čeká nová série dat Ifa, která ukáže, jakým tempem pokračuje zlepšování situace největší evropské ekonomiky. Konkrétně, zda se potvrdí, co už naznačily indexy nákupních manažerů v pátek, a sice, že naděje na oživení ve tvaru písmena V nevypadají až tak žhavě jako před měsícem v důsledku zhoršení ve službách. Odhady trhů jsou optimistické, ať už jde o celkový index nebo subindex očekávání. Důležité výsledky, které ukážou i situaci v hlavních odvětvích, přijdou na řadu už v deset hodin a budou mít ambici ovlivnit i vývoj kurzu eurodolaru. Nepochybně budou i významným signálem z pohledu českého hospodářství, které je na německých trendech silně závislé.



Zlepšování nálady je zatím patrné i v české ekonomice. Včera zveřejněné ukazatele důvěry naznačily další zlepšení nálady v podnikatelském sektoru, zatímco u spotřebitelů se dál šíří pesimismus. Firmy se postupně oklepávají z dramatického propadu ve druhém čtvrtletí, který zasáhnul většinu ekonomiky, a postupně se již odrazily ode dna. Do blízké budoucnosti hledí s velkými nadějemi s tím, jak se jim vrací zakázky, a postupně i mírní své plány na propouštění. Sice snaha omezovat zaměstnanost dál převažuje, avšak nikoliv už tak výrazně, jako tomu bylo ve druhém čtvrtletí. Tedy s výjimkou služeb, kde optimismus dokonce v posledním měsíci poněkud polevil, a tak i tlak na snižování počtu zaměstnanců dál přetrvává. Část služeb se sice těší ze znovuotevření ekonomiky, část si ovšem uvědomuje, že nadešla doba firemních škrtů, která poptávku po nich dál zbrzdí.



Nálady v podnikatelském sektoru nepřekvapivě kontrastují s průzkumy mezi spotřebiteli, kteří dál zůstávají skeptičtí. Obávají se zhoršení své ekonomické situace, nezaměstnanosti inflace . Je to v podstatě logický výsledek , který zapadá do současného obrázku. Dokud nebude zřejmé, že se situace nevrací do původních kolejí, respektive se nezlepší vyhlídky na trhu práce , asi těžko lze vyhlížet nějakou spotřebitelskou euforii. I proto bude třeba vývoj nákupů v maloobchodě, zejména pak u zboží dlouhodobé spotřeby, spíše jen velmi umírněný. Celkově lze hodnotit měkká data z ČR jako lehce optimistická, potvrzující, že se situace v ekonomice vrací do „normálu“, byť podle očekávání spíše jen pomalu. Koruna se během včerejšího dne pohybovala v úzkém pásmu pod úrovní 26,10 EUR/CZK a na chvíli se pokusila znovu přiblížit k šestadvacítce. Současné klima na finančních trzích jí přeje podobně jako ostatním měnám v regionu. Další podporu může získat už dnes, pokud Ifo naznačí další zlepšení ekonomické situace v Německu . Zprávy o zotavování německého hospodářství mohou nepřímo podpořit i dluhopisový trh, kde se výnos desetiletého papíru drží blízko jednoho procenta navzdory faktu, že v létě polevila emisní aktivita MF. Už zítra jej čeká první a zároveň poslední dvě aukce delších papírů v tomto měsíci, v maximálním objemu 5 mld. korun . A bohaté z pohledu nabídky nebude ani září, kdy by na trh měly zamířit sedmi až dvacetileté papíry za 10 mld. korun Americký dolar se dostal v průběhu včerejšího obchodování pod tlak, nakonec však dobyté pozice posledních dní dokázal udržet a vrátil se na dostřel hranice 1,18 EUR/USD . Do centra pozornosti se vrací počty nově nakažených koronavirem ; tentokrát však trhy až tak nezajímají Spojené státy , kde mezidenní přírůstky zůstávají nadále vysoké (cca 40 000), ale spíše Evropa , kde druhá vlna nákazy straší především Španělsko a hned v závěsu také Francii.Dnes bude eurodolarový trh sledovat jednak zpřesněný odhad vývoje německé ekonomiky , který potvrdí již jednou známé – bezprecedentní propad ekonomické aktivity ve druhém kvartále. Podstatnější proto bude dnešní Ifo, které naznačí, jak si stojí největší evropská ekonomika v srpnu. Připomeňme, že v červenci zaznamenal index třetí měsíční růst v řadě, nicméně stále významně zaostává za hodnotami z ledna a února tohoto roku.Ve střehu bude dnes také maďarský forint, který vyhlíží zasedání centrální banky, od níž se však tentokrát zásadní změna měnové politiky, rozuměj sazeb nečeká.Obavy z hurikánů blížících se do produkčních oblasti Mexického zálivu dopadají na cenu ropy , která se včera posunula vzhůru o přibližně procento a půl nad hranici 45 dolarů za barel . Zatímco tropická bouře Laura by se měla dostat na úroveň hurikánu již dnes, bouře Marco dle posledních zpráv mírně slábne. I tak již došlo v oblasti Mexického zálivu k odstávce cca 82 % produkčních kapacit, ekvivalentu 1,5 mil. barelů denní produkce.Z pohledu fundamentálních dat budou dnes trhy zajímat především statistiky k zásobám ve Spojených státech , předskokan zítřejších oficiálních čísel od vládní EIA.Úvod týdne se na Wall Street nesl v duchu obnovy důvěry v tradiční podniky na úkor technologických a farmaceutických firem. Mohutně posilovaly akcie aerolinek, přepravních společností , retailu nebo bank. Jednotlivé indexy zakončily následovně: Dow Jones +1,36 %; S&P 500 +1,01 %; Nasdaq Composite +0,6 %.