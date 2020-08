Rozbřesk: Rostoucí počty nových případů covid a za rohem Jackson Hole

Počty nových případů nakažených před koncem prázdnin napříč Evropou zrychlují a roste napětí z toho, do jaké reality se probudí evropská ekonomika na podzim. Ve Francii počet nově nakažených dosáhl skoro 5000 - nejvíce od poloviny dubna. Počet nově nakažených jde přitom rychle vzhůru i v Itálii a Německu a v Česku na konci týdne přírůstky nových nakažených lámaly historické rekordy.



Podle průzkumu společnosti Manpower jsou sice Evropané stále optimističtější než Američané a Britové ohledně podzimního “návratu do svých kanceláří”. Zatímco ve Francii více než 80 % pracovníků věří v podzimní návrat do kanceláře, v Británii je to jen 34 %. Průzkum byl však dělaný na začátku prázdnin, a to byla situace ve Francii, Itálii a ostatně i v Německu výrazně příznivější.



První náznaky změny ukazují ostatně srpnové podnikatelské nálady. První odhad indexu podnikatelské nálady PMI za srpen v eurozóně poklesl z červencových 54,9 bodu na 51,6 bodu. A na vině je bezesporu zejména nejistota ohledně dalšího utahování karanténních opatření. To se podepsalo na viditelném zhoršení nálady zejména v sektoru služeb (obchod, doprava, cestovní ruch). Dobrou zprávou pro Česko sice je, že nálada v průmyslu se dál zlepšuje, a to zejména v Německu… Průmysl se ovšem zvedá z extrémních propadů a bylo by podivné, kdyby podniky už v srpnu viděly na obzoru nové propady. Srpnová čísla tedy zatím bohužel potvrzují naše obavy – není na místě těšit se na rychlé a svižné oživení ve tvaru jednoduchého V.