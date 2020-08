Víkendář: Polská Tesla je hodně ambiciózní projekt

Polským státem vlastněná společnost Electromobility Poland před několika týdny představila vůz Izera, který by měl být prvním elektromobilem vyráběným v této zemi. Jak ale píše Politico, cesta na trh s elektromobily bude ještě dlouhá a z tohoto trhu se mezitím stává prostor s intenzivní konkurencí.



Politico tvrdí, že polská vláda vedená stranou Zákon a právo má ráda velkolepé plány v oblasti technologií a infrastruktury. Patří sem třeba úvahy o vybudování obrovských letišť či trajektových přístavů. Takové plány „byly představenou s velkou slávou, ale rychle narazily na finanční, logistické a další překážky“, píše Politico s tím, že u zmíněného elektromobilu (viz následující video), to není jiné.





Polský premiér Mateusz Morawiecki v roce 2016 tvrdil, že do roku 2025 bude v Polsku jezdit milion elektromobilů. A nechtěl, aby tyto vozy vyrobily zahraniční společnosti. Namísto toho se ptal, zda je Polsko schopno svézt se na „této čtvrté vlně ekonomické revoluce, která se nachází před námi“. Politico ale poukazuje například na to, že v Polsku je nyní jen asi 1 200 dobíjecích stanic, zatímco v Německu 27 000.Podle Politica nyní v Polsku jezdí více než 6 800 elektromobilů a premiérovy plány mají zatím do naplnění daleko. Představil ale vůz Izera, který se jmenuje „podle řeky tekoucí blízko hranic s Českou republikou“. Tedy podle Jizery. Electromobility Poland by měla začít s výrobou v roce 2023 a první rok by měla prodat 60 000 vozů s tím, že cílem je 100 000 prodaných aut ročně. Podle odborníků tázaných Politicem jde ale o nerealistické plány například proto, že velkým automobilkám trvá obvykle pět až sedm let, než uvedou na trh nový model. Polská společnost zatím nemá ani postavenou továrnu a podle Politica jsou nereálné rovněž odhady toho, kolik peněz bude na rozvoj a výrobu potřeba. Morgan Stanley například odhaduje, že Tesla bude na výrobu 10 milionů elektromobilů ročně potřebovat investice ve výši 66 miliard dolarů a odhady týkající se výroby v Polsku „jsou z jiného vesmíru“. Problémem je i neexistující síť prodejců a Politico zde poukazuje například na Škodu, která v zemi loni prodala 68 000 aut a potřebovala na to 80 oficiálních prodejců a 110 servisů. Polského projektu si všímá i portál Electrive.com, který tvrdí, že Izera by měla na trh dorazit ve dvou variantách, a to s baterií o kapacitě 40 a 60 kWh. Dojezd by měl činit 400 kilometrů a dobití na rychlonabíjecích stanicích by mělo proběhnout na 80 % kapacity ve 30 minutách. Portál tvrdí, že podle některých názorů jsou prezentované plány splnitelné pouze v případě, pokud přijde nějaký silný partner. Spekuluje se o společnostech Volkswagen (s jeho platformou MEB), Toyota (e-TNGA) a Hyundai (E-GMP). Portál ale dodává, že u Toyoty a Hyundai není ani jasné, zda budou své platformy nabízet třetím stranám.Zdroj: Politico, Electrive.com