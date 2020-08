Pátek koriguje ztráty ze začátku týdne (Komentář)

V první polovině tohoto týdne globální akciové trhy posilovaly. Na konci týdne však růst mírně korigovaly. Z makrodat stojí za zmínku snad jen zápis ze zasedání Fedu, který si investoři nevyložili příliš optimisticky. Data z amerického trhu práce ukázala vyšší nárůst nezaměstnaných, než se předpokládalo. Zklamaly také indexy očekávání (zejména služby) v Evropě. Snad jen v regionu (Polsko) byly lepší informace z průmyslu a maloobchodu.

Trhy v těchto dnech ovlivňuje mlha vytvořená nárůstem případů koronaviru a s tím spojené obavy o to, co bude dál? Jak zareagují vlády? Dojde k dalším drastickým opatřením, které uvedou ekonomiku do hibernace? To jsou otázky, které na klidu investorů nepřidají. Finanční trhy kromě pandemie ovlivňují samozřejmě i další události, jako třeba tenze mezi USA a Čínou.

Výsledková sezóna je prakticky za námi. Většina titulů překonala očekávání jak na tržbách, tak na čistém zisku. Nicméně je třeba mít na paměti, že meziročně je u obou položek podstatný propad.

Pražská burza

V pondělí, úterý, středu i ve čtvrtek nebyl na parket pražské burzy úplně pěkný pohled. Trend byl celkem jasný a hlavní index PX oslaboval. Celkem jsme byli svědky 7 denních poklesů v řadě (spolu s koncem minulého týdne). Ale pátek byl tentokrát „zelený“ a korigoval ztráty od začátku týdne. Nicméně, aby index skončil v plusu to samozřejmě nestačilo. Za celý týden ztratí PX kolem 2 % (krátce před koncem pátečního obchodování). Podobně se obchodovaly i burzy v regionu (polský index WIG20, maďarský BUX a rakouský ATX).

Hlavní tituly oslabily. Ztráty přitom dosahovaly i kolem 3 % (Erste Group, krátce před koncem obchodování). Bohužel žádná ze společností pražské burzy neskončila za týden ve výraznějším plusu. Připomínáme, že tento týden byl chudý na podstatnější kurzotvorné korporátní zprávy.

V pátek otevřel index PX slušně v plusu, ale od cca poledne vytrvale klesá, ale podobně jako evropské indexy, dostává s otevřením zámořských indexů nový impuls a trend se obrací. Velmi podobně je tu i u ostatních evropských indexů. Obchodování se neslo v prázdninovém módu s charakteristickou slabou aktivitou. Pochválit snad můžeme jen Avast (+2,9 %) a ČEZ (+1,4 %). Velké banky odmazaly asi procento, stejně jako operátor O2 CR.

Světové indexy

USA

Ještě do čtvrtka byl hlavní americký index S&P500 v plusu. Znamenalo by to čtvrtý růstový týden v řadě (+0,4 %). Ačkoli páteční obchodování nezačalo pozitivně, zdá se, že sentiment se otáčí. Uvidíme, jestli dojde na konci dne i týdne k vylepšení rekordů, nebo naopak o korekci zisků ze začátku týdne. Tipoval bych spíše na další pozitivní den. Vlajku amerických trhů táhnou vzhůru odvětví financí a technologií.

Během týdne překonal S&P500 historické maximum. A to nejen on, ale i technologický NASDAQ. Je vidět, že technologické akcie/tituly jsou investory stále považovány v současné situaci za bezpečný přístav (Apple překonal magickou hranici 2 bilionů USD, ale jsou i ostatní populární akcie, které neustále rostou, např. Tesla).

Evropa

Evropa měřená indexem STOXX Europe 600 předvedla za týden lepší výkon než BCPP. Poměr pozitivních a negativních seancí byl 2ku3, kdy index posiloval na začátku týdne. Za celý týden tak ztrácí „jen“ 1,0 % (krátce před koncem obchodvání).

Obchodování v samotný pátek začalo jednoznačně v negativním teritoriu. Všechny indexy byly v červeném. Nejen všechny indexy, ale i všechny sektory. Ale následně s otevřením amerického trhu se trend změnil, a indexy slušně posilují. Uvidíme jestli se jim podaří eliminovat ztrátu ze začátku obchodování.