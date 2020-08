Den památek zpříjemní v Pardubicích druhý zářijový víkend

20.8. 2020 | Milovníci památek a historie budou mít 12. a 13. září opět možnost nahlédnout v rámci Dnů evropského dědictví (EHD) do míst po většinu roku nepřístupných a leckdy tajemných, a odnést si z nich i řadu nevšedních zážitků. Pardubice se do této celoevropské akce zapojí letos již po devatenácté a veřejnosti zpřístupní 19 objektů.

S letošním národním tématem, kterým jsou Památky a vzdělání, souzní premiérové zpřístupnění Knihovního centra U Vokolků na Příhrádku. Tři, dlouhé roky nevyužívané historické objekty slouží od června krajské knihovně, která zde zřídila čítárnu, grafický ateliér pro skupinové tvoření, hudební oddělení a muzejní prostory. V neděli 13. září si bude moci celý komplex veřejnost prohlédnout za doprovodu průvodce, který návštěvníky zavede i do staré věže, která má dnes stejnou podobu, jakou měla v 16.století.

Pozornosti návštěvníků jistě neunikne ani Larischova vila, kde bylo během heydrichiády vězněno a popraveno 194 českých vlastenců, včetně obyvatel Ležáků. Poprvé bude k vidění i její revitalizovaná část s věžičkou, včetně expozice Východočeského muzea. Pro děti od pěti do 14 let v doprovodu rodičů bude v okolí Zámečku připravena bojová hra.

Rodiny s dětmi se mohou vydat za společnými zážitky i do Natura Parku, kde pro ně bude připravena hra Po stopách minulosti. I letos si budou moci návštěvníci v rámci dne památek prohlédnout městské divadlo, včetně zákulisí, krajskou knihovnu, východočeskou i městskou galerii či zámek. Přátelé piva budou moci navštívit pardubický pivovar, komentované prohlídky nabídne i řada dalších zajímavých objektů. Tradičně se otevře brána židovského hřbitova a kostel Zvěstování Panny Marie včetně katakomb, pro zájemce o církevní stavby dále připravila Farnost Pardubice procházku po pardubických kostelech s výkladem o jejich historii. Návštěvníci nepřijdou ani o tradiční a oblíbené procházky městskou památkovou rezervací s historikem Františkem Šebkem. Nově je letos do programu doprovodných akcí zařazena i jeho přednáška Pardubice a bitva na Bílé hoře 1620 a přednáška Martina Vencla o vzniku a historii společnosti Explosia - 100 let na střelném prachu, aneb co vše skrývají zdi pardubické továrny na výrobu výbušnin.

Většina objektů zapojených do programu EHD bude přístupna zdarma. Návštěvníci se také mohou, stejně jako v minulých letech, zapojit do soutěže o kávu. Bezplatně ji získá prvních 35 návštěvníků, kteří nasbírají do hrací karty razítka alespoň pěti navštívených objektů a o výhru se přihlásí v kavárně BAKLA CAFÉ v Pernštýnské ulici. K putování za památkami je možno po oba dny využít speciálních historických linek MHD. Jejich jízdní řády i více informací o programu pardubické části Dnů evropského dědictví najdou zájemci v programových skládačkách EHD, které jsou k dispozici v Turistickém informačním centru, na zpřístupněných památkách a na webu www.ehd.cz či www.pardubice.eu.

V Pardubicích se Dny evropského dědictví konají od roku 2001 a zájem o ně roste. Možnosti vstoupit do míst, kam se návštěvník běžně nepodívá a vyslechnout fundované komentáře odborníků každoročně využívají tisíce lidí. Zhruba třetinu návštěvníků tvoří „přespolní“. Do Pardubic přijíždějí zejména z Prahy, Chrudimi a Hradce Králové.

