Vše, co musíte vědět o blížícím se IPO Airbnb

IPO Airbnb mělo být nejžhavější veřejnou nabídkou roku 2020. Místo toho gigant krátkodobých pronájmů ubytování propustil 25 % svých zaměstnanců a očekává, že příjmy budou letos o polovinu menší než v roce 2019. Přesto to vypadá, že plány na IPO Airbnb nakonec ještě v letošním roce uskuteční.

Co je Airbnb a jak funguje?

Airbnb provozuje komunitní web, kde se uživatelé zaregistrují, vytvoří profil a mohou nabízet nebo vyhledávat ubytování a pronájem. Služba Airbnb je přístupná online nebo prostřednictvím mobilních aplikací pro iOS, Apple Watch a Android. Airbnb má kolem 150 milionů uživatelů a působí ve více než 65 tisících městech.

Hosté mohou vyhledávat ubytování pomocí filtrů, jako je typ ubytování, data, umístění a cena. Před objednáním musí uživatel vždy poskytnout osobní a platební údaje a někteří hostitelé vyžadují kopie identifikačních údajů ještě před přijetím rezervace.

Hostitelé na druhou stranu poskytují ceny a další podrobnosti týkající se jejich nabízeného pronájmu. Ceny jsou stanoveny hostitelem, ale s doporučeními společnosti Airbnb. V USA, kde má firma největší dosah, využívají majitelé domů platformu Airbnb až do té míry, že jsou schopni započítat budoucí příjmy, které vydělávají z pronájmů, do svých žádostí o refinancování hypoték. Podle údajů Airbnb je průměrný příjem z pronájmu v USA kolem 4000 USD ročně.

Spory a kontroverze kolem Airbnb

Podobně jako Uber, i Airbnb sleduje prozatím těžko vymezitelný byznys model, který se označuje jako spoluspotřebitelství. I z toho důvodů se objevuje řada nejasností, překážek a sporů.

Airbnb je svou činností přirozeným konkurentem hotelových zařízení a Americká asociace hotelů a ubytovacích kapacit lobovala za to, že hotelový průmysl podléhá nekalé soutěži právě kvůli společnosti Airbnb. To nakonec vedlo k uložení dalších předpisů, které Airbnb musel zapracovat.

Další otázkou, kterou Airbnb musí řešit, je bezpečnosti a úkol vytvořit dostatečnou úroveň důvěry mezi hosty a hostiteli. Prozatím existuje několik bezpečnostních opatření – platforma Airbnb vyžaduje, aby každý člen vyplnil profil a nahrál své fotografie a identifikační průkaz tak, aby se o sobě mohli účastníci dozvědět dostatečnou dobu dopředu. Hostitelům je vždy doporučeno pojistit si dům, chatu, či nabízenou nemovitost a zabránit tak škodám způsobeným hosty.

Komplikací a kontroverzí je více, Airbnb čelila mnoha stížnostem souvisejícím s rasismem, kde byla prokázána rozšířená diskriminace hostitelů vůči hostům, jejichž jména naznačovala, že byly černošského původu. I systém osobního hodnocení hostů či nemovitostí má své stinné stránky a kritiky, protože může být neobjektivní a záměrně poškozovat určité subjekty.

Financování Airbnb

I přes řadu sporů a slabých míst se Airbnb během několik let dokázal z malého startupu propracovat na globální firmu, která operuje na třech kontinentech, kanceláře má ve dvaceti zemích a hodnota společnosti v roce 2019 přesahovala 30 miliard USD – aktuálně, po zásahu pandemie, se pohybuje okolo 18 miliard USD.

Airbnb začínala v roce 2009 s investicí 20 000 USD. O rok později získala venture kapitál ve výši 7,2 milionů USD od Greylock Partners a v roce 2011 dalších 112 milionů USD. V dubnu 2014 společnost získala investice ve výši 450 milionů USD od společností TPG Capital a její kapitalizace se přiblížila k 10 miliardám USD. Dalších 1,5 miliard USD přišlo v roce 2015 v rámci financování vedené společností General Atlantic.

Mezi hlavní investory (krom výše zmíněných) patří Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Dragoneer Investment Group, T. Rowe Price a Sherpa Capital.

Do příchodu koronavirové pandemie byla společnost jednou z nejrychleji rostoucích firem podle kapitalizace, provozní výkonnost společnosti byla dobrá, firma byla zisková (měřeno podle EBITDA – zisk před započtením úroků, daní a odpisů), měla pozitivní cashflow, rozvahu s 5,5 miliard USD a dynamicky expandovala na trhy po celém světě. V druhém čtvrtletí roku 2019 příjmy společnosti podruhé od jejího vzniku překonaly 1 miliardu USD.

Dopady koronavirové pandemie na Airbnb

Rok 2020 pro Airbnb zatím není již tak slavný jako dosavadní expanze. Dopady koronavirové krize na společnost Airbnb byly, stejně jako na celý sektor cestovního ruchu, naprosto zničující. Airbnb zaznamenala ve druhém čtvrtletí ztrátu před úroky, daněmi, odpisy a amortizaci ve výši 400 milionů USD. Čtvrtletně se příjmy propadly o neuvěřitelných 67 % a společnost musela propustit čtvrtinu svých zaměstnanců.

Sám zakladatel Airbnb Brian Chesky, popisuje situaci takto: „Byl jsem kapitán lodi, hezké lodi. Vše bylo zalité sluncem a najednou nás zasáhlo torpédo. Přišli jsme o většinu byznysu. A ztratili více než miliardu dolarů na zrušených rezervacích“. Společnost Airbnb se take v době útlumu zaměřuje na revizi svého obchodního modelu a strategie do budoucna.

Cestování se však pomalu znovu obnovuje a jak se města a státy znovu postupně otevírají, lidé hledají útočiště především ve venkovských oblastech. Airbnb zaznamenala v USA mezi 17. květnem a 3. červnem více rezervací než za stejné období v roce 2019, a podobné oživení domácího cestování lze pozorovat po celém světě.

IPO Airbnb

Přes původní nejasnosti kolem vstupu na burzu a oficiální zdrženlivost vedení společnosti ohledně výroků na IPO poprvé prolomilo ledy a v krátké tiskové zprávě ze dne 19.9.2019 uvedlo, že v průběhu roku 2020 hodlá vstoupit na burzu. Ovšem koronavirová krize s plány na IPO značně zamávala.

Podle generálního ředitele Briana Chaskyho má Airbnb zatím investory, kteří „jsou skutečně trpěliví“ a to, na co chce soustředit své síly nyní, je vybudovat silný manažerský tým. Společnost je podle něj nyní natolik velká, že cokoliv, co on sám udělá, nemá už prakticky žádný význam ani vliv.

Briana Chasky dokonce přiznal, že o vstupu jeho firmy na burzu mluvil s dalšími lidmi, kteří dovedli své společnosti do veřejně obchodované sféry. Jedním z nich byl údajně i generální ředitel Facebooku M. Zuckerberg, který je velký zastánce IPO Airbnb.

I přes zničující výsledky druhého čtvrtletí 2020 a masivní propad příjmů, může být IPO společnosti Airbnb mezi investory vítáno. Navzdory rekordní nezaměstnanosti, celosvětovému šíření viru a všudypřítomným zprávám o recesi, akciový trh stále roste. A zejména pokud jde o veřejné nabídky technologických společností.

Airbnb také oznámila, že Catherine Powell, dosavadní vedoucí zážitkové části společnosti, bude mít novou roli jako globální vedoucí sekce pronájmů. Navíc přistupuje do týmu Airbnb další vítaná posila, Hiroki Asai, marketingový veterán od Apple, kde působil 18 let, se k firmě připojí, aby vedl její marketing.

Podle nejnovějších zpráv se hovoří o tom, že by Airbnb chtěla stihnout podat všechny podklady pro vstup na burzu ještě do konce srpna 2020.

Analýzy světových akcií, ETF a firem jako je Airbnb

Tituly, které se nyní vyplatí sledovat, akcie zralé na proražení nebo odraz. Každé úterý Vám zašleme aktuální analýzu 4 světových akcií a jednoho ETF. To vše včetně konkrétních úrovních vstupů a výstupů pro Váš obchod. Přihlaste se k investičnímu newsletteru Breakout trader a získejte ihned analýzu akcií a ETF na tento týden.

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

Investování na finančních trzích zahrnuje rizika. Vaše celková ztráta může převýšit Váš celkový vklad.