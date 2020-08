Trh s bydlením v USA zažívá nejlepší léta od hypoteční krize

Neskutečnou jízdu zažívá nemovitostní sektor v USA. Na své limity už narážel ke konci minulého roku, kdy FED postupně snižoval sazby, ale od začátku pandemie jakoby celý sektor někdo pustil ze řetězu. Sentiment stavitelů minulý měsíc rostl na rekordní maximum, zatímco dnes zveřejněna data stavebních povolenek a nových staveb jsou nejlepší od roku 2016. Vše samozřejmě podporují historicky nejnižší hypoteční sazby v historii.

Poptávka nekoreluje se zaměstnaností

Nemovitostní trh v USA jako jeden z mála sektorů podporuje ekonomiku v expanzi. Na první pohled se zdá být momentální nastavení realitního trhu nesmyslné. Míra nezaměstnanosti je na více, 10 % a miliony lidí jsou tudíž bez práce. Zároveň ještě na začátku pandemie stáli lidé fronty u potravinových bank. Nikdo by si tak netipnul, že v následujících několika týdnech se rozjede ohromná poptávka po nemovitostech. Jasným motorem jsou extrémně nízké hypoteční sazby. Sazby u hypoték s 30 letou splatností klesly díky FEDu na historická minima a aktuálně jsou na úrovni 3,14 %.

Extrémní zájem podporuje v růstu ceny

Včera zveřejněna důvěra stavitelů rostla na 78 bodů, což jsou historicky nejvyšší úrovně. Už čtení nad 50 bodů je bráno jako pozitivní. Podle všeho však není vše jen v rukou poptávky, ale za mnohé může také úplné zastavení staveb během vrcholu koronaviru. Právě koronavirus však donutil některé rodiny přehodnotit, zda se nepřestěhovat mimo velká města a nevyužít možnosti častějšího home office. To vše se odráží i v dalších datech z trhu s bydlením. Stavební povolenky rostly o 18,8 % a nové výstavby o 22,6 %. Největší zájem je o menší rodinné domy, ale také apartmány, tam výstavby rostly nejvíce od roku 2011.

Pochopitelně stejně jako na akciovém trhu, tak na realitním s rostoucí poptávkou roste také cena. Právě to by mohlo do dalších měsíců brzdit poptávku, na druhou stranu pro ekonomiku se jedná o velmi dobrou zprávu, jelikož sektor vytváří nová pracovní místa. Pozitivní měsíce v sektoru se pravděpodobně odrazí hlavně na jednotlivých akciových titulech, případně akciových indexech, jelikož sektor oživuje i ostatní sektory v ekonomice, které zatím strádají.