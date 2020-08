Počasí: V pátek a sobotu tropy. Vzduch přiletí z Afriky. Počasí o víkendu.

Zatímco úterý a středa jsou a budou chladnější kvůli velké oblačnosti a četným přeháňkám, od čtvrtka se prudce oteplí na pár dní do noci na neděli. Do střední Evropy se krátce dostane velmi horký vzduch ze Středomoří, který napájí dokonce rozpálená severní Afrika. Teploty budou v pátek a sobotu velmi vysoké. Nelze vyloučit až 34 °C v nížinách. Vzhledem k teplotním skokům až 10 °C bude počasí do konce týdne rozkolísané. V noci ze soboty na neděli je potom očekávána silná frontální vlna s bouřkami. Podle modelů se ale další horka na konci srpna zase vrátí.

Vypadalo to, že bude chladné nebo průměrné léto. Navzdory pocitům je i tohle léto nadprůměrně teplé. Na některých místech mnohem více prší, než v předchozích pěti až šesti letech. Pro krajinu je to spása. I když mrtvé jehličnaté lesy to asi na 25 % Česka už nevrátí.

Předpověď počasí do konce týdne

Ve středu bude oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Na severovýchodě až zataženo a srážek více. Ke konci dne ustávání srážek. Teploty 22 až 26 °C.

Ve čtvrtek bude skoro jasno, polojasno. Na severovýchodě ještě oblačno a ojediněle poslední přeháňky. Teploty 23 až 27 °C, na západě vlivem nastupujícího původem tropického proudění už 29 °C.

V pátek bude jasno až polojasno. Teploty 29 až 34 °C.

Počasí o víkendu

V sobotu bude jasno až polojasno. V druhé polovině dne na západě přibývání oblačnosti, ojediněle přeháňky a bouřky z tepla. Postupně zřejmě vznikne frontální vlna s četnými bouřkami a přeháňkami večer a v noci na neděli. Situaci upřesníme. Místy silné bouřky. Teploty 29 až 34 °C, na západě už kolem 28 °C.

V neděli bude oblačno až skoro zataženo, místy déšť nebo přeháňky, zpočátku ještě i bouřky. Teploty za frontou 23 až 27 °C.

V novém týdnu se začne po chladném pondělí a úterý postupně oteplovat.