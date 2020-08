Očekávaný růst ceny lithia i podpora ze strany EU může představovat pro Česko a ČEZ ohromnou investiční příležitost

Spotřebitelé žijící na území starého kontinentu můžou být v nejbližší době příčinou růstu cen lithia. Většina zemí nabízí dotace za účelem nákupu elektrického vozidla, což by se mělo promítnout i do vyšší poptávky. Přes pozdější restart některých závodů těžících lithium kvůli blokaci při pandemii koronaviru, ceny za kov používaný v bateriích nadále zůstávají na víceletých minimech.

Analytici se shodují, že Evropa předstihla ostatní regiony v prosazování ekologické politiky. Evropské státy schválily 43 miliard dolarů na obnovitelné zdroje, elektrická vozidla a další nízkoemisové technologie.

Baterie vyrobené z lithia jsou v současnosti ve světě elektro automobilů takzvaně nepostradatelné. Zájem investorů o komoditu nadále roste, tak jako je tomu v případě zlata, stříbra a paládia.

K největším producentům lithia patří Austrálie, Chile, Argentina, Čína, Zimbabwe, Portugalsko, Brazílie a USA a zvyšuje se pravděpodobnost, že se mezi lithiové velmoci zařadí také Česko. Podle týdeníků Euro získal projekt těžby lithia na Cínovci z evropských inovačních zdrojů financování ve výši 29 milionů eur, a to na přípravu výstavby dolu. Divize InnoEnergy Evropského institutu pro inovace a technologie (EIT) se rozhodla podpořit těžbu na Cínovci i proto, že vede Evropskou bateriovou alianci založenou Evropskou komisí s cílem vytvořit výrobní řetězec výroby baterií pro skladování energie po celé Evropě. Plán reaguje na nástup elektromobility a snižování emisí.

Odhaduje se, že na Cínovci je největší ložisko lithia v Evropě a čtvrté největší na světě. Počítá se s tím, že jeho zásoba vydrží aspoň na 50 let těžby. Projekt společnosti Geomet stoupl na hodnotě také díky vstupu společnosti ČEZ, tím se k obřímu projektu dostal jeden z nejsilnějších evropských hráčů v energetice.

Cena lithia se po tom, kdy v roce 2018 dosahovala na jednotkovou cenu za tunu přes 170 000 CNY, zůstala v srpnu tohoto roku na rekordně nízkých úrovních a obchodovala se pod 40 000 CNY za tunu, protože na čínském trhu s lithiem zůstala poptávka utlumená i po obnovení hospodářské činnosti po zablokování vyvolaným koronavirem. Ceny lithia se naproti tomu v nejbližší letech připravují na zotavení, a to hlavně kvůli očekávání, že se prodej automobilů v nejbližších letech zvýší na 5–6 milionů vozidel, což při přepočtu bude představovat tržní podíl 5-7 %.

I když Albemarle, největší hráč na trhu s lithiem, ohlásil pokles čistého příjmu za Q2 o 41 %, Kent Mater, generální ředitel Albemarle, očekává, že i přes aktuální utlumení těžby lithia a malé poptávky ze strany automobilek bude poptávka i cena lithia v průběhu roku 2021 růst. Lithium představuje největší příjem a výnosy pro podnikaní společnosti.

Ve třetím čtvrtletí 2020 Albemarle očekává, že celkový výnos vzroste z 700 milionů dolarů na 775 milionů dolarů a upravená EBITDA bude asi 165 milionů dolarů. Společnost též očekává, že EBITDA po čtvrtročním srovnání bude klesat nejméně o 10 % v případě lithia.

Dlouhodobější vyhlídky pro poptávku lithia v roce 2025 hovoří o tom, že by se měla ztrojnásobit, je však otázkou, zda je na světě komodity dostatek.

Není pochyb o tom, že svět má dostatek lithia na pokrytí poptávky v dohledné budoucnosti, investoři ale stále musí vzít v potaz legitimní obavy: Může svět zvýšit produkci dostatečně rychle – anebo zodpovědně – aby uspokojil tuto poptávku?

Na první pohled to může znít trochu směšně, hlavně vzhledem k tomu, že globální trh byl v roce 2019 nadměrně zásobený. Avšak náročný úkol bude téměř ztrojnásobit produkci za šest let, aniž by se z krátkodobé rovnováhy stala příliš velká rovnováha. Vyvážení nabídky a poptávky bude vyžadovat koordinaci mnoha světových výrobců. Existuje také riziko, že 1 milion metrických tun poptávky po LCE, který Albemarle očekává v roce 2025, se neuskuteční. Ať už v důsledku globální recese anebo elektrických vozidel, které jednoduše nedosahují krátkodobého rozkvětu, takový scénář by mohl mít za následek výrazně přeplněné trhy.

Pokud ale výrobci nedokážou uspokojit poptávku dostatečně rychle, ceny by mohly vyšplhat na historický vrchol. Pokud se poptávka nenaplní, ceny by mohly sklouznout blíže k hraničním výrobním nákladům.