Rozbřesk: Konec moratoria může české a německé ekonomice “zatopit”

Od září zase do našich životů naplno vstoupí roušky a připomenou nám, že boj s virem ještě zdaleka není u konce. A i když akciové trhy zkouší zdolat nová maxima, ani v ekonomice není vyhráno. Největší zátěž pro podniky a domácnosti může přijít paradoxně až na podzim.



Druhý kvartál byl sice ve znamení rekordních propadů HDP, podniky a domácnosti však v řadě míst držela nad vodou mimořádná opatření – kurzarbeity dočasně chránící zaměstnance a mimořádná moratoria dočasně chránící i nesolventní podniky. V sousedním Německu tak vidíme, že historicky největší propad HDP zatím nevedl k žádným insolvencím. To se však může změnit na konci září a v Česku již na konci srpna, kdy končí mimořádné moratorium.



Podle průzkumu institutu Ifo německé firmy očekávají, že karanténní opatření budou ekonomiku tlumit v menší či větší míře do konce roku 2021. Návrat k předkrizové produkci tedy bude velice pomalý a řadě podniků se krach nevyhne. Pokud však na podzim rychle vzrostou insolvence, může to teoreticky ohrozit i řadu zdravých firem, na které dopadne jejich platební neschopnost.



I proto se v Německu množí hlasy volající po natažení moratoria až do jara příštího roku. Tím si však na sebe německé hospodářství může ušít past. Pokud bude dlouhodobě udržovat při životě velké množství “zombie” firem, může to mít na ty zdravé ještě závažnější a dlouhodobější negativní dopady. Zombie podniky mohou vytvářet nezdravý tlak na nízké ceny, tlačit dolů marže i pro zdravé podniky a bránit nezbytné restrukturalizaci. A na jaře 2021 by pak Německo čekal ještě výraznější skokový nárůst insolvencí . A to těsně před německými parlamentními volbami , které jsou na programu nejpozději do října 2021 Česká koruna včera rezignovala na testování 26,00 EUR/CZK a vyčkává spolu s ostatními trhy na zápis z posledního zasedání Fedu . I když testování může opakovat, relativně drahá riziková aktiva a slabý dolar jsou pro nás spíše varovnými signály.Eurodolar se posunul výše směrem k hranici 1,19, když americká makrodata nepřinesla nic povzbudivého. Krátké pozice na dolaru se dále akumulují, což zavání negativní korekcí na eurodolaru. Ta by mohla přijít ve druhé polovině týdne, když záminkou by mohlo být zveřejnění zápisu z posledního jednání Fedu ve středu večer.Na ropném trhu panuje nadále relativní nuda a cena ropy Brent se drží na dostřel úrovně 45 dolarů za barel . Impuls k cenovému pohybu by mohl přijít dnes ze strany Amerického petrolejářského institutu, který bude publikovat data k zásobám ve Spojených státech , předskokana zítřejších oficiálních čísel od EIA. Ta v minulém týdnu překvapila poměrně svižným propadem, což naznačuje, že proces rebalancování trhu dále akceleruje, a ten je hlavním faktorem, který podporuje cenu ropy nad současnou úrovní.