Pozice hedge fondů na dolaru jsou znovu short

Americký dolar je od začátku roku ve ztrátě, a to navzdory obrovskému nárůstu rizik na finančních trzích a ve světové ekonomice. Práce rizika mu většinou prospívají, jelikož investoři přesouvají své peníze do dolaru, jakožto rezervní měny. Takovou nálepku však dolaru pomalu ztrácí a výnosy z amerických dluhopisů jsou kvůli ohromné poptávce na historických minimech. Do krátkých pozic začínají dokonce postupně nastupovat i velké hodne fondy a posilování dolaru do konce roku příliš investorů nevěří.

Reálné sazby jsou již v záporu Poprvé od května roku 2018 můžeme sledovat, že hedge fondy na americkém dolaru změnily své pozice na medvědí. To naznačuje, že by letní propad amerického dolaru mohl ještě pokračovat. Naposledy fondy měnily své pozice v reakci na očekávání, že americký FED bude kvůli nižší inflaci snižovat úrokové sazby, kdy dolar také výrazně klesal. Tlak na dolar přišel už na konci března, kdy FED zajistil trhům nekonečnou likviditu, aby podpořil ekonomiku zasaženou koronavirem. Sazby poblíž 0 % a nákupy dluhopisů také dostaly reálné výnosy očištěné o inflaci na historická minima, což dále podtrhává pozici amerického dolaru. Ekonomika ani FED dolaru nepomůže Propad dolaru je podle všeho otočením z březnových maxim, kdy byl dolar nadhodnocený a investoři přesouvali své pozice do hotovosti. Od té doby se na trzích mnoho změnilo a mimo nárůst poptávky po amerických dluhopisech, se také začala nafukovat bublina na akciovém trhu. Americká ekonomika se také podle všeho nezotavuje podle očekávání a z oživení tvaru V se rychle stává tvar písmena L. Ostatní ekonomiky v Evropě nebo v Asii se z krizí zatím popasovali mnohem lépe a americký kongres není schopen doručit fiskální balíček, který by podpořil desítky milionů nezaměstnaných. Alternativ je hned několik Během léta se začalo stále více investorů přesouvat z dolaru do zlata, kde už není takový prostor pro růst. Řada investorů tak nově volí raději mezinárodní akcie, kde stále vidí prostor pro růst. Růst na zlatě byl z velké části přikládán hlavně slabšímu dolaru, ale historicky 88 % všech měsíčních změn nemělo s dolarem nic společného. Další alternativou může být stříbro, které však v investičním sektoru nemá příliš velké využití a vy se můžete svést jen na “fomo” (fear of missing out) a následně na změně ceně nic nevydělat. Americké dluhopisy jdou tím pádem úplně stranou, ačkoliv jsou jejich výnosy stále výše, než u ostatních zemí G 10. Maximálně krátkodobá korekce Ačkoliv se může zdát dolar přeprodaný a jeho propad dostal do trháku další trhy, které se dostaly na extrémně vysoké úrovně, medvědí náhled investorů bude nejspíš přetrvávat. Výnosy z amerických dluhopisů však budou nejspíše pokračovat v růstu směrem k 1 %, to nemusí nutně znamenat, že bude dolar posilovat. Napověděly to poslední dva týdny a právě slabší dolar pravděpodobně nepřiláká zahraniční kupce. Dolar tak čeká maximálně krátkodobá korekce, ale do konce roku by měl mezi měnami G10, zůstat jednou z nejslabších měn. Celý článek můžete najít na: https://www.purple-trading.com/cs/pozice-hedge-fondu-na-dolaru-jsou-znovu-short/