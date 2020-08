Rusko nabízí Bělorusku vojenskou pomoc

Občanské nepokoje po potenciálně "cinknutých" prezidentských volbách v Bělorusku stále narůstají. Ruský prezident Vladimir Putin v této souvislosti nabídl svému běloruskému protějšku Alexandru Lukašenkovi případnou vojenskou pomoc pro zvládnutí nepokojů v zemi na základě dříve uzavřeného společného vojenského paktu.Lukašenko již dříve uvedl, že jednotky NATO jsou vzdáleny pouhých 15 minut o běloruských hranic . Na víkend bylo také svoláno cvičení ozbrojených sil v blízkosti západních hranic . NATO a sousedské země tlačí na prezidenta Lukašenka, aby s ohledem na vážná podezření z možné manipulace s proběhnuvšími volbami vypsal hlasování nové. Lukašenko to odmítá a uvádí, že nové volby by mohly znamenat rozpad Běloruska jako státu Lukašenko se drží u moci posledních 26 let.