Žebříček největších firem v České republice

"Sto největších firem působících v naší zemi vytvořilo v loňském roce tržby, které svou velikostí dvojnásobně převýšily státní rozpočet České republiky. To jasně ukazuje, jak jsou velké firmy důležité pro naše hospodářství," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Sdružení Czech Top 100 vytvořilo finální verzi každoročního žebříčku nejvýznamnějších firem působících v České republice. Nejvyšší příčku obsadila již tradičně Škoda Auto, která v roce 2019 vytvořila tržby o celkové velikosti 459,1 miliardy korun. Na druhé místo se tentokrát dostal Energetický a průmyslový holding s tržbami 230,0 miliardy korun. Až třetí příčku obsadil polostátní ČEZ, který vykázal tržby 206,2 miliardy korun.

Do první pětice firem se probojovala taiwanská společnost Foxconn CZ, která v loňském roce vytvořila tržby 152,4 miliardy korun. Skončila tak na pátém místě těsně za čtvrtým Agrofertem s tržbami 162,0 miliardy korun. Do první desítky dále patří společnosti Unipetrol, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Alpiq Energy SE, Moravia Steel a Continental Barum. Přehled stovky největších firem naleznete v příloze 1.

Kdybychom sečetli loňské tržby deseti největších firem ze žebříčku Czech Top 100, dostali bychom se na hodnotu 1 688,7 miliardy korun. To je o 184 miliard více než v roce 2018. V roce 2009, kdy v České republice propukla ekonomická krize, měla první desítka firem celkové tržby ve výši 921,3 miliardy korun. Za deset let tedy došlo k růstu tržeb o více než čtyři pětiny. Je však třeba upozornit, že první desítka firem se v průběhu let měnila. Některé firmy z ní vypadly a jiné se do ní probojovaly.

Zatímco hrubý domácí produkt České republiky dosáhl v loňském roce úrovně 5 748,7 miliardy korun, sto největších firem ze žebříčku Czech Top 100 vytvořilo ve stejném období tržby o velikosti 3 464,4 miliardy korun. Z těchto údajů je patrné, jak zásadní dopad mají největší společnosti na celé české hospodářství. Přehled vývoje tržeb od roku 1994 naleznete v příloze 2.

Vzhledem k důsledkům pandemie koronaviru došlo letos ke zpoždění při vyhodnocování výsledků firem. Nakonec se podařilo zpracování žebříčku Czech Top 100 uzavřít, díky čemuž mohl být ve spolupráci se společností Bisnode sestaven finální žebříček firem. Samotné účetní výsledky za rok 2019 ještě nebyly ovlivněny pandemií koronaviru, takže mnohé firmy překonaly rekordní tržby z roku 2018. V roce 2020 však lze očekávat, že se výsledky mnohých firem prudce zhorší, což může zamíchat celým žebříčkem.