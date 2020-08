Kryptomeny: Bitcoin sa naďalej obchoduje pod úrovňou 12 000 dolárov

Týždenný objem P2P obchodov v subsaharskej Afrike dosiahol toto leto nové historické maximum. Zdroj: Arcane Research

Mnohí odborníci sa domnievajú, že zvyšujúce sa poplatky za Ethereum a rastúce náklady na interakciu so zmluvami spoločnosti DeFi smart ohrozujú rast sektora. Iba vo štvrtok sieť Ethereum spracovala na poplatkoch 6,87 milióna dolárov, pretože protokoly o decentralizovanom financovaní (DeFi) na serveri Ethereum ( ETH ) sa stávajú čoraz obľúbenejšími. Poplatky za Ethereum za posledných 24 hodín vyskočili o takmer 100%.

Cena Etherea dnes prekročila hornú hranicu rozsahu konsolidácie. Ak prevládnu optimistické nálady, môže do hry vstúpiť odpor na úrovni 506,84 dolárov. Ak by však predajcovia znovu získali kontrolu nad trhom, potom by mohla cena otestovať dolnú hranicu zóny konsolidácie. Zdroj: xStation5

Nemecko plánuje digitalizáciu cenných papierov technológiou blockchain

Spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa (BMJV) spolu s ministerstvom financií oznámilo vydanie návrhu zákona na podporu technológie blockchain. Návrh zákona ustanovuje zavedenie elektronických záruk. Spolková vláda tak podniká dôležitý krok vo svojej stratégii blockchainu, ako je uvedené v oficiálnom oznámení: Zavedením digitálnych cenných papierov sa uskutoční jedna z ústredných zložiek stratégie spolkovej vlády v oblasti blockchainu.

Čína testuje svoju prvú digitálnu menu

Čínske ministerstvo obchodu zaviedlo prvú digitálnu menu krajiny vo vybraných mestách v severnej čínskej oblasti Peking-Tianjin-Hebei, východnej oblasti delty rieky Yangtze, oblasti Veľkého zálivu okolo delty Perlovej rieky a niektorých mestách v stredozápadnej Číne. Aj podľa posledných správ, niekoľko komerčných bánk vykonáva interné testovanie digitálnej meny.