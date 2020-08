Pracoviště budoucnosti je díky covid-19 ještě blíže

Pandemie covid-19 zásadně změnila náš přístup k práci a způsob interakce s našimi kolegy. Posun v tom, jak a kde pracujeme, je však natolik zásadní, že představuje příležitost k vytvoření pracoviště budoucnosti. Kancelář nebude nutně jediné místo práci , díky cloudu a rychle se vyvíjejícím nástrojům vzdálené práce se tyto předpovědi jeví jasněji než kdykoli předtím. Očekává se také nárůst coworkingových prostor.

„Studie společnosti Lifesize provedená v roce 2018 předpovídala, že práce na dálku by se mohla vyrovnat práci v kanceláři do roku 2025. Události kolem covid-19 však celý proces výrazně urychlily. Na základě současných trendů lze očekávat, že pracoviště po roce 2020 budou více přizpůsobena distribuované práci a vzdáleným pracovníkům,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro, která značku Lifesize v ČR zastupuje.

1. Virtuální pracoviště

Vše nyní nahrává změnám směrem k práci na dálku. Jsou samozřejmě odvětví, která stále potřebují, aby většina jejich zaměstnanců byla přítomna neustále na pracovišti, aby podnik fungoval. Pracovní místa v mnoha dalších odvětvích však mohou být zcela vzdálená nebo mít mnohem významnější procento zaměstnanců pracujících na dálku.

Global Workplace Analytics, výzkumná společnost specializující se na pracovní trendy, předpovídá: „Čím déle jsou lidé povinni pracovat z domova kvůli pandemii, tím větší je šance, že se tato praxe rozšíří i po přechodu do normálu. Na základě historických trendů věříme, že ti, kteří pracovali na dálku před pandemií, zvýší frekvenci poté, co se jim umožní návrat do kanceláří. Odhadujeme, že do konce roku 2021 bude 25–30 % zaměstnanců pracovat z domova několik dní v týdnu.“

2. Distribuované kanceláře

S větším počtem zaměstnanců, kteří pracují na dálku, mohou větší firmy a organizace otevřít menší regionální kancelářská centra nebo poskytnout vzdáleným pracovníkům přístup k místním pracovním prostorům, místo aby většina z nich dojížděla do jedné ústřední kanceláře. Před pandemií byly coworkingové prostory nejrychleji rostoucím typem kancelářských prostor v komerčních nemovitostech. Zatímco v současnosti představují méně než 5 % trhu, podle realitní společnosti JLL se očekává, že do roku 2030 budou tvořit 30 %.

3. Online setkání

Vzhledem k tomu, že během pandemie se pracovní cesty a dojíždění na pracoviště výrazně omezily, používání videokonferencí prudce stouplo. „Zaměstnanci pracující na dálku se mohli bezpečně a efektivně setkat a spolupracovat tváří v tvář prostřednictvím videohovorů se svými kolegy, klienty a zákazníky. Vzhledem k tomu, že společnosti i nadále snižují náklady a optimalizují své rozpočty, mnoho odborníků věří, že služební cesty, tak jak jsme je ještě nedávno znali, se již nevrátí. Vzhledem k tomu, že se videokonference staly akceptovanou alternativou osobního setkání, v budoucnu se pravděpodobně dočkáme dramatického nárůstu virtuálních schůzek. Jedná se o nákladově efektivní způsob komunikace s lidmi po celém světě,“ dodává Michal Černý z Audiopro.

4. Konec openspace kanceláří?

Plány otevřených kancelářských podlaží byly populární v 80. letech 20. století jako způsob, jak snížit náklady na nemovitosti, odstranit překážky mezi zaměstnanci a manažery a zvýšit týmovou spolupráci. O výhodách a nevýhodách openspace kanceláří bylo napsáno mnoho. Pokud se však viry typu covid-19 stanou běžnějšími, může to být konec takových plánů a posun směrem k izolovanějším pracovním prostorům.

5. Čisté pracovní prostředí

Ať již firma funguje ve starší či hypermoderní kancelářské budově, pracujete v open-space či naopak více členitém prostoru, covid-19 přispěl také k většímu důrazu na absolutní čistotu.

„Kvalita řešení úklidu pro mnoho firem získala nyní na důležitosti. Mnoho z nich si uvědomilo, že některé mnoho let setrvačně používané formy úklidu nefungují. Nyní se objevují nové formy čištění prostor jako je například čištění horkou párou, které nejen odstraní nečistoty, ale spolehlivě zabije většinu běžných bakterií a obalených virů,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

6. Kvalitní jídlo a káva

Na pracovní výkon má vliv také kvalitní strava a doplňování energie. Výhodou vzdálené práce může být například domácí kuchyně či práce z oblíbené kavárny či bistra. To oceníte obzvláště, pokud právě vaše firma nesídlí v gastronomicky bohaté lokalitě. Pracovníci, kteří pravidelně či nárazově docházejí do kanceláří, uvítají zase různé benefity, jako jsou ovocné bary či káva zdarma. Tento trend se nyní rozhodla podpořit i společnost Jacobs Douwe Egberts Professional. Ta aktuálně rozdává kancelářím s více než 100 zaměstnanci 10 tun kávy v hodnotě 5 miliónů Kč.

7. New normal – práce odkudkoliv

„Pracujte odkudkoli“ – to bude nová mantra post covid-19. Stejně jako dříve firmy vnímaly práci z kanceláře jako normální, na obzoru se rychle objevuje „nové normální“ – a to je vzdálená práce odkudkoli. Tím se změní osa našeho osobního a profesního života, protože pracovníci od pedagogů po bankéře, architekty, jakož i přední pracovníci v kontaktních střediscích zdravotnictví, retailu a zákaznické podpory budou běžně pracovat na dálku.