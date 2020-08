AAA Auto: Více než polovina ojetin starších 10 let je z dovozu, nejčastěji je nabízejí soukromníci

Za posledního půl roku se v nabídce ojetin na českém trhu objevilo ještě více starších ojetin než dříve. Nabídka byla tvořena z více než padesáti procent automobily staršími deseti let. Jde většinou o automobily z dovozu, u kterých není možné jednoduše ověřit jejich historii. Nejčastěji to byly vozy ve věku okolo 17 let s nájezdem přes dvě stě tisíc kilometrů, které často neodpovídají současným standardům bezpečnosti a jsou po větších nehodách. Naopak zánovních aut ve věku do čtyř let bylo v nabídce dvacet tři procent. Levněji nakoupíte v bazaru auta ve věku do deseti let, ty starší jsou pak levnější u soukromníků. Vyplynulo to z analýzy sítě AAA AUTO, která kontinuálně monitoruje trh ojetých automobilů po celé střední Evropě.

Poměr automobilů dle stáří v nabídce českého trhu byl za poslední půlrok tvořen z 23 % auty ve věku do čtyř let, z dalších 23 % auty od pěti do deseti let, z 26 % pak vozy ve věku od deseti do čtrnácti let a z 28 % automobily staršími patnácti let. Mezi zánovními automobily se vyskytovalo jen 13 % aut z dovozu. Šlo převážně o modely aut s výbavou, která v České republice není dostupná. „Lze říci, že čím mladší vůz si koupíte, tím podstupujete menší riziko, že půjde o vůz ze zahraničí s těžko dohledatelnou historií. V bazarech zaplatíte i méně peněz než u soukromníků, a to právě v případě mladších aut. Velcí prodejci si s rostoucím věkem vozu ještě pečlivěji hlídají kvalitu, proto také soukromníci nabízejí starší vozy levněji. Téměř vždy se to pak odráží na kvalitě a stavu vozu a ceně nutných dodatečných oprav,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings. Auta ve věku nad patnáct let s e z více než padesáti procent prodávají mezi fyzickými osobami mimo bazary. U aut do pěti let jde o necelých devět procent.





Pokud jde o oblíbenost aut v jednotlivých věkových kategoriích, tak žebříček koresponduje i s oblíbeností aut v době jejich největší slávy. Proto také prvnímu místu vévodí ve věku do patnácti let Škoda Octavia, zatímco u ještě starších aut patří prvenství Škodě Fabia. Ze značek vede ve všech kategoriích tradičně Škoda, která má ale nejvyšší podíl v kategorii zánovních automobilů, kde tvoří 35 % nabídky. S rostoucím věkem její podíl klesá a ve věku nad deset let tvoří již jen 21 %, přestože je stále nejoblíbenější značkou. Opačně to je u Fordů nebo Volkswagenů, kterých s rostoucím věkem v nabídce naopak procentuálně přibývá.



Lucie Brychtová

PR Manager

AAA Auto