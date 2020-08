Žlutý kov posouvá laťku stále výše a to je teprve začátek…

Letošní léto lze přirovnat, označit za velmi horké a to především na poli drahých kovů – zlata i stříbra. Konec července se nesl ve znamení pokořování rekordů a žlutý kov v pondělí dne 27. července překonal historický rekord z roku 2011 (1 922 USD / Oz) a dostal se až k úrovni 1 945 USD / Oz. Hlavními hnacími faktory, které přivedly zlato k pokoření stávajícího rekordu je pokračující koronavirová krize, růst nejistoty a tím související zvyšující se poptávka po bezpečných přístavech, uvolněné měnové a fiskální politiky, slabý dolar, pokračující napětí mezi světovými velmocemi USA vs. Čínou a další.

Uběhl sotva týden a bylo potřeba opět přepsat historii. Žlutý kov v úterý 4. srpna překonal magickou hranici 2 000 USD / Oz (cca 44 500 Kč). Nicméně zlatý býk pádí dále a následující den 5. srpna padla hranice 2 050 USD / Oz (cca 45 300 Kč).

Dá se říci, že nový býčí trend, který postupně započal v roce 2016 se naplno rozjíždí a čekají nás období, kdy se dostaneme na mnohem vyšší úrovně. Hnacích motorů a orná půda je velmi dobrá a žlutý kov čeká pravděpodobně zářivá budoucnost. Samozřejmě se pravděpodobně dočkáme určitých korekcí, které jsou přijatelné a žádoucí pro další růst. Nic neroste jen přímkou nahoru. Jakákoliv korekce přináší také příležitost k doplnění portfolia, nicméně investování by mělo být záležitostí pravidelnou, kdy si vytvářím určitý průměr a nikoliv vyčkávat na propady, jelikož ty nemusí přijít velmi dlouhou dobu. Investice do fyzického kovu nemá sloužit ke spekulaci.

Je potřeba také zmínit bratrance žlutého kovu a to stříbro, které rovněž ožívá a vydalo se na svou cestu vzhůru. Již nyní se blíží téměř k 30 USD / Oz (6.8.2020 – cca 27,67 USD / Oz), tedy od počátku roku vidíme nárůst o téměř 54 % a dveře jsou otevřeny dále na pokořování historických rekordů.

Jak již bylo zmíněno, zlato se nachází v dalším býčím cyklu a postupně vidíme nárůst od roku 2016. Ještě na konci roku 2015 se cena zlata blížila až téměř k 1 000 USD / Oz. Nyní vidíme, že se zlatý býk dává do běhu a vypadá to, že jen tak brzo nezastaví. Pojďme se podívat trošku do historie na poslední býčí cykly a jak zlato zářilo.

Můžeme říci, že zlato zažilo ve své historii dlouhé stabilní období, kdy se cena téměř neměnila, ale rovněž období, kdy došlo k excelentnímu růstu. Dá se říci, že máme za sebou již dva býčí cykly a ve třetím se právě nacházíme.

První cyklus můžeme datovat do období roku 1969 (prosinec) – 1980 (leden). Toto období se neslo ve znamení zrušeného zlatého standardu v roce 1971. V tomto období se USA potýkaly s poměrně vysokou inflací, v roce 1979 a 1980 se průměrná inflace pohybovala v dvouciferných číslech a to 11,3 % a 13,5 %. Proti této inflaci bojoval tehdejší šéf FEDu – Paul Volcker (ve funkci 8/1979 – 8/1987) růstem úrokových sazeb, které se pohybovaly kolem 20 %. V období od roku 1969 – 1980, se cena zlata zvýšila ze 42 USD / Oz (12/1980) až na 678 USD / Oz (1/1980), tedy o cca 1 514 %. Pokud bychom zahrnuli inflaci, vývoj byl z 285 USD / Oz na 2 234 USD / Oz, tedy o cca 684 %.

Druhý cyklus můžeme datovat do období od 1999 (srpen) – 2011 (září). V tomto období se na rapidním růstu podepsala krize v roce 2008. Cena zlata se v tomto období zvýšila z 257 USD / Oz (8/1999) až na 1 922 USD / Oz (9/2011), tedy o cca 648 %. Po zahrnutí inflace z 394 USD / Oz až na cca 2 100 USD / Oz, tedy o cca 433 %.

Třetí a právě probíhající býčí cyklus můžeme datovat od počátku roku 2016. Na konci roku 2015 se zlato pohybovalo kolem 1 050 USD / Oz, nyní začátkem srpna 2020 kolem 2 050 USD / Oz. Toto období je ovlivněno koronavirovou krizí, která se přelila do krize ekonomické, svět se vydal cestou nekonečného tištění peněz, nízkých úrokových sazeb, k tomu je potřeba započítat geopolitické rozpory atd. a dá se říci, že tento nový býčí cyklus pravděpodobně přinese velký nárůst ceny žlutého kovu, to však ukáže až čas, faktorů, které ovlivňují cenu je mnoho.

Ing. Jakub Petruška Vystudoval Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě a v současné době působí ve společnosti Zlaťáky.cz jako investiční analytik a poradce. Zabývá se zejména fundamentálními analýzami a technickými analýzami komoditních trhů.







