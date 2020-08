11. srpna: Tohle potřebujete vědět (nejen) o úterním obchodování na Wall Street

Americké akcie oslabily. Indexy S&P 500 a Dow smazaly své dopolední zisky v reakci na prohlášení vůdce republikánů v Senátu Mitche McConnella o jednání o balíku pomoci. Technologické tituly navíc ztrácely i proto, že investoři pokračují v přesunu peněz z technologických firem k hodnotovým akciím, tedy takovým, které se obchodují za nižší ceny vzhledem k firemním fundamentům.

Index Dow klesl o 0,38 % na 27 686,91 bodu, S&P 500 oslabil o 0,80 % na 3 333,69 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 1,69 % na 10 782,82 bodu. Index volatility VIX narostl o 8,59 % na 24,03 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o necelých sedm bazických bodů na 0,638 %.

Ceny ropy klesly o necelé procento, výrazné propady ale zaznamenaly zlato (-5,8 %) a stříbro (-14,9 %). Nejsledovanější kryptoměny odepsaly okolo pěti procent.

Investoři doufají, že republikáni a demokraté dospějí ke kompromisu nad dalším programem na podporu ekonomiky zasažené koronavirem. McConnell však v rozhovoru s Fox News prohlásil, že vyjednávači Bílého domu zatím s vůdci demokratů v americkém Kongresu o zákonu o koronavirové pomoci nejednali. Rozhovory se tak od jejich krachu v minulém týdnu stále nepodařilo obnovit.

Akcie v reakci na toto prohlášení začaly klesat. Ve výraznějším plusu se ale držely například akcie velkých bank (JPMorgan +3,16 %), kterým prospívá růst výnosů dluhopisů. Dařilo se také firmám, které jsou pro investory sázkou na postupné otevírání ekonomiky (Gap +2,70 %, Norwegian Cruise Line +3,37 %).

ZLATÝCH KŘÍŽŮ NA AMERICKÉ BURZE PŘIBÝVÁ: https://www.investicniweb.cz/news-na-americkych-akciich-se-mnozi-zlate-krize/

Náladu na trhu naopak podpořilo oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina, že jeho země jako první na světě schválila očkovací látku proti nemoci covid-19. Někteří odborníci se však obávají, že vakcína neprošla závěrečnou fází klinického testování.

Další firmy, které testují své preparáty, ale ujišťují například o svých schopnostech dodávat dostatek vakcín, jakmile budou schváleny. A to investoři oceňují. "Trhy vyhlížejí lepší časy. Načasování není jasné, ale akcioví investoři mají důvěru v to, že koronavirová pandemie skončí s tím, že lékaři budou mít v ruce vakcínu (či vakcíny)," uvedl Jeff Buchbinder, akciový stratég z LPL Financial.

KOMPLETNÍ SHRNUTÍ ÚTERNÍ SEANCE NA WALL STREET: https://www.investicniweb.cz/news-americke-akcie-11-srpna-2020/