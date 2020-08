Ekonomický kalendář: Na programu je německý ZEW a zásoby ropy

Shrnutí:

Německý ZEW by se v červenci příliš měnit neměl

API data ukazují na další pokles zásob

RBNZ by večer měla rozhodnout o sazbách

Evropské akcie otevřely jednoznačně do pozitivního teritoria. Indexy na starém kontitentu navazují na růst Wall Street. Futures na S&P 500 se obchodují pouze okolo 40 bodů pod únorovými historickými maximy. Většina dat, která jsou dnes na programu, nepatří do první kategorie a jejich dopad na trhy by měl být velmi malý. Výsledková sezóna v USA by také neměla do obchodování příliš zasáhnout. Takže to vypadá, že by se obchodníci mohli soustředit na geopolitické faktory a novinové titulky. Novozélandská centrální banka ohlásí zítra ráno rozhodnutí o sazbách. Žádná změna v jejich nastavení se však nečeká.

Dnešní fundamenty

11:00 - Německo, ZEW index za srpen. Expected: 60. Previous: 59.3

14:15 - Kanada, začátek stavby nových domů. Expected: 210k. Previous: 211.7k

14:30 - USA, PPI inflace za červenec. Expected: -0.7% YoY. Previous: -0.8% YoY

22:40 - API report stavu zásob. Expected: -3.1 mb. Previous: -8.6 mb

Asijská seance

4:00 - RBNZ rozhodnutí o sazbách

Výsledková sezóna