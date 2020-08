V najbližších týždňoch by mali byť ceny PHM na Slovensku stabilizované

Ceny ropy zaznamenali počas minulého týždňa mierny nárast, ktorý bol primárne spôsobený výbuchom v Libanone, pretože sa objavili špekulácie, že mohlo ísť o útok, čo by mohlo ohroziť svetové dodávky ropy. Aj napriek tomu sú však ceny ropy od začiatku júna stabilizované, čo by malo naznačovať, že žiadne výrazné cenové výkyvy na čerpacích staniciach by sme v najbližších týždňoch nemali zaznamenať. Situácia na trhu s ropou je v súčasnosti do značnej miery neistá, nakoľko vďaka pokračujúcemu sa šíreniu koronavírusu je ohrozené hospodárske oživenie, no na druhej strane, vlády a centrálne banky pumpujú do ekonomiky množstvo likvidity v snahe podporiť hospodárske oživenie.

Zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 31 júla zaznamenali pokles o 7,373 milióna barelov, no očakával sa pokles až o 10,612 milióna barelov. Pokles zásob ropy môže naznačovať nárast spotreby, čo taktiež podporilo rast ceny čierneho zlata.

Na základe vývoja cien PHM v Rotterdame očakávame, že ceny dieslu zaznamenajú v priebehu dvoch až troch týždňov nárast do jedného centu za liter oproti priemerným cenám z predchádzajúceho týždňa. Priemerné ceny benzínu na Slovensku zaznamenali počas minulého týždňa pokles o 1,4 centu za liter, pričom ceny dieslu zaznamenali pokles o 0,7 centu za liter oproti priemerným cenám z predchádzajúceho týždňa.