Slovinskem jen projet

Cestou do Chorvatska na dovolenou vede „nejpřímější“ přes Slovinsko. Je to osvědčená trasa prakticky nepřetržitě po dálnici. V tom je její přednost. Česká republika už jednou byla, pravda jen na krátkou dobu (od 17. 7. opět volně), Slovinskem zařazena do horší kategorie z epidemiologického pohledu, a totéž se opakuje nyní. Od 6. srpna tak je při příjezdu z celé ČR vyžadována 14 denní karanténa. Výjimkou je průjezd zemí.

Tedy, jestliže prokazatelně, což dosvědčí vaše objednávka ubytování například v Chorvatsku, míříte jen „skrze“ Slovinsko, můžete zemí projekt. Na to je stanovena doba 12 hodin. Konkrétně ministerstvo zahraničí ČR uvádí: „S účinností od 6. srpna 2020 byla Česká republika opět zařazena na takzvaný žlutý seznam s povinností pro cestující podrobit se 14 denní karanténě po vstupu do Slovinska. Tranzit skrze Slovinsko je možný bez následné karantény, pokud nebude trvat déle než 12 hodin.“ Do okruhu osob, které karanténa při vstupu do Slovinska mine, například patří přijíždějících za prací či z urgentních osobních a rodinných důvodů. Nicméně ti musejí většinou předložit negativní test na koronavirus a opustit zemi do 24 hodin.

Co je pro motoristy podstatné, je to, že cestou nejsou zakázány ani zastavení, ani tankování paliva a podobně. Jiné to ale bude, pokud například dojde k nějaké poruše na vozidle či havárii. Pak po překročení oné doby 12 hodin má následovat karanténa. Proto odborníci ÚAMK doporučují před cestou uzavřít smlouvu se společností nabízející kvalitní asistenční služby, která je schopna rychle a okamžitě reagovat a pomoci i v takovéto situaci.

Je tu ovšem ještě jedno „ale“. A sice, že na seznamu „žlutých zemí“ z pohledu Slovinska je i Chorvatsko, tedy tím pádem i všichni přijíždějící z dané země, nehledě na to jaké jsou státní příslušnosti. Tudíž, je na místě mít i toto na paměti a sledovat situaci, či omezení, které Slovinsko může vůči svému sousedovi u Jadranu uplatnit. Pak by platilo i na české turisty vracející se od moře domů. Zkrátka, odborníci ÚAMK radí před cestou tam i zpět se informovat ať na stránkách ministerstva zahraničí ČR, zdravotnictví Slovinska, nebo prostě u svých známých doma, kteří situaci sledují. Stále totiž platí, že neznalost rozhodnutí jiného státu neomlouvá.