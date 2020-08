Není stříbro příliš drahé?

Historický růst zlata nad 2000 dolarů za trojskou unci a apetit investorů po drahých kovech dostal do trháku také stříbro. To se nyní vyhřívá na nejvyšších úrovních od roku 2013 a využívá podobných fundamentů jako zlato. Stříbro však není investory tolik preferováno jako zajištění proti finanční krizi nebo inflaci. Jedná se především o průmyslový kov. Řada investorů tak hádá správně. Není stříbro spíše adept na případný pokles?

V závěsu zlata a slabého dolaru

Pokud jste zaspekulovali, že stříbro naváže na růst ceny zlata, tak jste teď nejspíš v zisku a možná vás zajímá, jestli to ještě chvilku držet, nebo začít přemýšlet nad exit strategií. Pojďme se nejdřív podívat, co vlastně stojí za tak silným růstem stříbra. Pochopitelně faktor číslo jedna je růst zlata a úprk investorů do bezpečných přístavů. To způsobily masivní fiskální a monetární stimuly centrálních bank po celém světě. Zlato však nemůže táhnout růst stříbra donekonečna a dřív nebo později bude potřeba se podívat pravdě do očí.

Druhým faktorem je totiž jeden z největších propadů amerického dolaru v historii. Tomu pomáhá propad amerických výnosů na historická minima. Stříbro tak zbořilo maxima z roku 2016 a roste směrem ke 30 dolarům. Opravdu je, ale po stříbru taková poptávka, jak naznačuje cena? S největší pravděpodobností není a jak ukazují dovozy stříbra do Indie, největšího spotřebitele stříbra na světě, tak je nejhorší za posledních 10 let. Dovozy stříbra do Indie propadly o 47 % a podobná situace bude i v ostatních zemích dovážejících drahý kov.

Reálně stříbro tolik neláká

Fundament zůstává velmi slabý, a to především kvůli slabé průmyslové aktivitě. Necelých 60 % stříbra je využíváno právě v průmyslu a pouhých 11 % jako investice. V letošním roce se očekává také výrazný propad poptávky ve šperkařském průmyslu, a to o nějakých 25 %. Jediný segment, kde poptávka roste je právě v investicích. Cenu však pohání především slabší americký dolar a evidentně tak stříbro bude ze dvou drahých kovů první, kdo by šel do větší korekce. Zlato si pravděpodobně většinu svých zisků udrží i přes výraznější posílení amerického dolaru, jak již několikrát naznačilo.

Velmi silnou úrovní, kde by se mohl růst stříbra zastavit je 30 dolarů a případně další kulatá čísla. Vzhledem ke slabému fundamentu neočekáváme, že by stříbro mohlo otestovat maxima ze srpna 2012 na 35 dolarech. Kdyby se tak stalo, bude potřeba vyhledávat, zda se neděje něco na straně nabídky, která by však po otevření dolů měla vracet na původní úrovně. Dlouhodobě tak stříbro nemá na aktuálních cenách příliš pochopení. Nahoru ho žene kombinace faktorů, které však nemají nic společného s jeho reálným využitím. Do dalších týdnů bude na trhů převažovat čím dál více opatrných pesimistů.