Na pražské burze vládne prázdninová nálada s nízkými objemy / BIG EXPERT - akcie: týden od 3. 8. 2020

Globální akciové trhy jsou v prvním srpnovém týdnu rozkolísané, přesto se postupně daří umazávat výraznější ztráty ze dvou posledních červencových dnů. Na pražské burze je situace podobná, ztráty z minulého týdne na indexu PX se ještě smazat nepodařilo. Přesto většina titulů zaznamenává růst, i když z relativně nízkého základu.

Akcie ČEZu se odrazily od úrovně 450 Kč ke 470 Kč, ale investorům (zvláště pak dlouhodobým akcionářům s českým státem v čele) se cena pod 500 Kč za akcii musí zdát příliš levná. Zvláště pokud vezmeme v úvahu průměrnou 12měsíční cílovou cenu, která by, alespoň podle analytiků uveřejňujících své odhady na Bloombergu, měla být spíše u 550 Kč za akcii. A to je skromný odhad - vzhledem k dlouhodobému fundamentu, perspektivě rostoucí dividendy i cenového vývoje elektřiny a emisních povolenek.

Akcie společnosti Kofola se drží lehce nad 220 Kč za akcii, důvěra drobných investorů je stabilní.

Bankovní sektor zveřejňuje postupně hospodářské výsledky a prozatím potvrzuje záměr nevyplácet dividendy za rok 2020. KB, MONETA a ERSTE si cenově po zveřejnění výsledků spíše polepšily, i když výsledky zůstaly mírně za očekáváním trhu. Investoři ale v důsledku berou současné úrovně jako dobrou příležitost k dlouhodobější investici a bankovní akcie by tak mohly, i přes špatné výsledky, mít dno už za sebou.

Do obchodování se však naplno projevuje prázdninová nálada, objemy jsou i na poměry pražské burzy nízké a do konce srpna asi nemůžeme čekat větší změnu. Pouze výrazný pohyb na globálních trzích by mohl zamíchat kartami a rozpohybovat i české akcie.

Aleš Charvát, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 3. 8. 2020.

Odhad pro období od 3. 8. 2020 do 31. 8. 2020 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat CETV ↑ 42 88,1 1 3 2 0 0 MONETA MB ↑ 33 51,2 1 2 3 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 33 511 1 2 3 0 0 O2 C.R. ↑ 25 216,5 0 3 3 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 25 511 0 3 3 0 0 VIG ↑ 17 494,2 0 2 4 0 0 ČEZ ↑ 17 462 1 1 3 1 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 8 13 300 0 1 5 0 0 AVAST 0 171,45 0 1 4 1 0 PFNONWOVENS 0 684 0 0 6 0 0

Odhad pro období od 3. 8. 2020 do 1. 2. 2021 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat MONETA MB ↑ ↑ 50 51,2 2 2 2 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ ↑ 50 511 2 2 2 0 0 VIG ↑ 33 494,2 1 2 3 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 33 13 300 1 2 3 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 25 511 0 3 3 0 0 CETV ↑ 17 88,1 1 1 3 1 0 ČEZ ↑ 17 462 1 1 3 1 0 AVAST ↑ 17 171,45 0 2 4 0 0 O2 C.R. ↑ 8 216,5 0 2 3 1 0 PFNONWOVENS 0 684 0 1 4 1 0

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Chrvala

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia