Nákupy v obchodech v červnu stagnovaly (komentář analytika)

Maloobchodní tržby se v červnu oproti předchozímu měsíci, kdy padla veškerá omezení prodejů, zvýšily jen symbolicky o 0,2 %. Vypadá to tak, že lidé zrealizovali své odložené nákupy a dál jejich ochota utrácet zůstala omezená. V meziročním vyjádření se pak maloobchodní tržby dokonce snížily o 2 %, respektive stagnovaly, pokud nebereme v úvahu rozdílný počet pracovních dnů.



I tentokrát si na své přišly především internetové obchody, jejichž tržby vyskočily o necelých 28 %. Zažívají dlouhodobý boom, který navíc rozšíření koronaviru ještě urychlilo. Zákazníci tak přicházejí e-shopům stále více na chuť, a to na úkor tradičních „kamenných“ obchodů. Pokud se podíváme, o jaké zboží se v červnu zájem zvýšil nejvíce, tak je to zboží pro domácnost, elektronika a volný čas. Naproti tomu o módu tentokrát rozhodně už nešlo.





Červnová čísla ukázala, že spotřebitelé zůstávají spíše opatrnější. Nejistota z dalšího vývoje ekonomiky , pokrácené mzdy a hrozba nezaměstnanosti jsou hlavními brzdami pro výraznější růst nákupů, a tedy i pro spotřebu, která byla jedním z hlavních motorů české ekonomiky Pozornost zákazníků bude stále více směřována na virtuální obchody, které nejenom expandují v dříve opomíjených oblastech a zákazníkům fakticky pomohly překonat i koronakrizi , ale v tuto chvíli umožňují vyhýbat se davům. Tempo jejich tržeb zůstane dvojciferné, i když celkové tržby obchodníků porostou spíše jen symbolicky. Vše se ovšem bude odvíjet od toho, jak rychle poroste nezaměstnanost a nakolik utlumený bude i mzdový vývoj v ČR.