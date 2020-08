Ruská vláda zakázala vklady na anonymní peněženky

Ještě nedávno to vypadalo, že se situace v Rusku okolo kryptoměn uklidňuje a stát se k nim začíná stavět stále víc a víc pozitivně. To potvrdila zejména novinka, kdy ruský parlament schválil nový návrh zákona, který nastavil základní pravidla chování pro kryptoměnový průmysl. Právě tenhle zákon byl pak ke kryptoměnám výrazně méně příkrý než jeho původní návrh. V minulém týdnu nám to, že situace není zas až tak dobrá, mohlo potvrdit vyjádření předních členů Centrální banky Ruské federace, podle kterých jsou kryptoměny pouhým nástrojem pro kriminálníky a kterými se snažili odradit občany od investování do nich.

10 000 000 peněženek

Další zprávou, která se může negativně dotknout kryptoměn, je právě nejnovější zákaz vkladů prostředků na anonymní online peněženky. Cílem zákonodárců je zde redukovat ilegální aktivity jako například financování terorizmu, obchod s drogami či praní peněz.

To se značně dotkne i ruské širší veřejnosti mimo kryptoměny, kdy se jedná primárně o poskytovatele úplně mimo kryptoměny jako Yandex, WebMoney, PayPal či Kiwi. Právě ty totiž anonymním způsobem využívá prokazatelně přibližně 10 000 000 občanů. Tyto služby pak někteří využívají k anonymním nákupům kryptoměn.

Dopad na kryptoměny

Ekonomka Antonina Levashenko v nedávném rozhovoru pro RBK zmínila, že tato opatření budou mít na svět blockchainu jen minimální dopad. Pokud však Rusko bude pokračovat v dalších opatřeních proti praní peněz, je pravděpodobné, že se tento zákaz postupně dotkne i jednotlivých kryptoměn. Podle business development manažerky kryptoměnové směnárny EXMO, Maria Stankevich, se tento nový zákaz dotkne jen směnáren a dalších poskytovatelů, kteří neberou KYC/AML procesy dostatečně vážně. Zájem o tyto služby by tak mohl v budoucnu v Rusku klesnout.