Turecký cestovní ruch: Místo milionů několik set tisíc. V červnu pokles cca 95%

Turecké hospodářství závislé z cca 5% na příjmech z turismu se smiřuje se ztrátou většiny z 35 mld. USD, které do země minulý rok přivezli zahraniční turisté. Na rekordní „příval“ v podobě 51 mil. cestovatelů tak země musí zapomenout. Ofenzíva tureckých představitelů mající za cíl ztráty minimalizovat, ovoce prozatím nepřináší.

S cílem dopad na turistický sektor co nejvíce omezit, vláda přišla s celou řadou opatření jako např.: snížení daně na domácí lety z 18% na 1%, odpuštění daně z ubytování do listopadu 2020 či odložení platby podílu na výnosech souvisejících s pronájmem hotelů za duben, květen a červen o 6 měsíců. Souběžně pokračuje snaha vlády nabídnout co největší záruky spojené s certifikací hotelů odpovídajících všem potřebným zdravotním standardům, doplněná snahou vládních představitelů přesvědčit, zejména své evropské protějšky, o bezpečnosti pobytu v Turecku.

Dle posledních známých statistik dosáhl pokles v červnu přijíždějících cestovatelů do Turecka cca 95%, kdy místo více než 5 mil. turistů, jenž do země zavítali v červnu 2019, navštívilo Turecko v červnu 2020 pouze 213 768 cestovatelů. Z toho bylo 216 (!) Čechů. Doposud se turecké vládě nepodařilo přesvědčit unijní státy, aby zemi označili za „bezpečnou“, co se výskytu nemoci Covid19 týče. K důležitému pokroku ale došlo při vyjednávání s Ruskem. V Istanbulu tak 1. srpna přistál od března první let z Ruska a další do Ankary následoval téhož dne. Lety do Antalye, Dalamanu a Bodrumu začnou z Ruska přilétávat 10. srpna. Turecko tak doufá, že se mu podaří do konce roku přilákat co nejvíce ze 7 mil. (16% ze všech turistů) Rusů, kteří zemi navštívili v roce 2019.

V Turecku tak stále sílí hlasy hovořící o potřebě zacílit na domácí a tzv.: „kulturní turisty“. I zde jsou ovšem čísla víceméně negativní. V prvním čtvrtletí tohoto roku, kdy byla země de facto „Covidu prostá“, poklesly příjmy z domácí turistiky cca o 40%. To se stalo za situace, kdy ekonomika rostla o 4,5%. Zakladatel a ředitel turecké „Fest Travel Agency“, Faruk Pekin, ke kulturnímu turismu podotýká: „Objev Göbeklitepe podnítil vlnu entusiasmu. Nepodařilo se nám to ale dostatečně zpropagovat a nalákat tak turisty.“ Právě zacílení na turisty mířící za jedinečnými památkami nacházejícími se v Turecku, spíše než na ty toužícími ušetřit při pobytu v „all-inclusive“ hotelech poblíž Antalye, by mohlo být řešením, které by mohlo vézt z dlouhodobého hlediska k větší udržitelnosti tureckého turistického sektoru.

Pavel Daněk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ankaře;

Nazlı Altuntaş, obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Ankaře