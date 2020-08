Trh průmyslových nemovitostí v Polsku – na krizi reaguje růstem

Pod vlivem probíhající krize se zkracují dodavatelské řetězce a řada mezinárodních výrobců a obchodníků přenáší své základny z Asie, aby se přiblížili svým zákazníkům v Evropě a omezili riziko uzavřených hranic. Navíc se výrazně rozšířilo obchodování přes internet, což vyžaduje rozsáhlé skladovací prostory. Modernizovaná síť dálničních propojení Polska s Německem (Varšava-Poznaň-Berlín/A2, Katovice-Vratislav-Drážďany/A4) zjednodušila dodávky na největší trh EU, tj. do Německa. Nemluvě o tom, že polská kamionová přeprava již dnes ovládá třetinu přepravy zboží v Evropě.

Jak odhadují experti Colliers International, v 1. pololetí 2020 byly v Polsku uzavřeny dohody o nájmu 2,48 milionů m2 skladovacích prostor, tj. o 29% více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Více než polovina se týkala nových smluv, 23% bylo přehodnocení stávajících dohod a 17% byly BTS (build-to-suit), tj. skladová zařízení výlučně navržená a vybudovaná pro konkrétního objednatele. Hlavními klienty jsou firmy z oboru 3PL (logistické služby), e-commerce a obchod. Podle Colliers více než 70% nájemců polských skladovacích a komerčních nemovitostí provádí logistické operace mimo hranice Polska.

Prosperují také developeři těchto prostor, kteří od počátku roku předali do užívání 1,06 milionů m2 skladovacích prostor a zvětšili jejich rozsah na 19,7 milionů m2, což je 100% nárůst za posledních 5 let. Podobně investice v této oblasti se za 6 měsíců zvýšily o 1,2 miliardy euro (v r.2019 to bylo 1,33 mld euro za celý rok).

Optimistické odhady vývoje v tomto oboru potvrzují také experti světového lídra v nemovitostních službách JLL (Jones Lang LaSalle), podle kterých byly v r. 2019 ve střední a východní Evropě realizovány investiční transakce za 14 miliard eur, kdy 55% této částky připadlo na Polsko. Investice do polských komerčních nemovitostí rostou již pátý rok za sebou. Polsko je tak tahounem celého regionu.

Příležitosti na polském trhu již využívá mj. česká skupina Accolade, která vlastní ve střední Evropě 26 průmyslových parků a z nich 9 v Polsku v hodnotě 400 milionů euro – již 10. park v hodnotě 47 milionů euro buduje v Gorzowě Wielkopolském u Štětína. Celkem v Polsku nabízí 18,86 milionů m2 průmyslových a skladovacích prostor. Od r. 2017 skupina zvýšila své investice pětinásobně na 10,5 miliardy korun (v r. 2019).

Také největší česká realitní skupina firma CPI Property, která na konci r. 2019 vlastnila v Polsku nemovitosti v hodnotě 348 milionů euro, oznámila záměr investovat dodatečných 20 miliard korun.

Zpracoval: Jan Tomášek, obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví ČR ve Varšavě